“Non diciamo cazz***”. Gianni Morandi ‘gela’ Mahmood e Blanco: cosa è successo nel dietro le quinte di Sanremo

Serata delle cover a Sanremo 2022. Come ormai accade da qualche anno, gli artisti si esibiscono interpretando brani nazionali e internazionali tratti dal repertorio degli anni Sessanta, Settanta, Ottanta e Novanta e ai duetti. Tutte le giurie hanno espresso il loro voto sia il pubblico da casa, tramite il televoto, sia la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Stampa. Ad affiancare Amadeus nella conduzione c’è stata l’attrice Maria Chiara Giannetta, nota al pubblico per i ruoli di Anna Olivieri in Don Matteo e Blanca Ferrando in Blanca.

Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi hanno vinto la serata delle cover. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in una stanza e terzo posto per Elisa con What a feeling dalla colonna sonora del film Flashdance. Il premio a Morandi è stato consegnato dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

Nel frattempo sono sempre i retroscena quelli che incuriosiscono maggiormente il pubblico, quello che non si vede, cosa accade tra artisti e star fuori dal palco dell’Ariston. Spesso sono proprio gli artisti a raccontare cosa accade tra artisti e star fuori dal palco dell’Ariston. È il caso di Mahmood e Blanco, i grandi favoriti di questa edizione del Festival. Il loro brano “Brividi” è in testa alla classifica e si è posizionato al secondo posto nella gara delle cover di venerdì 4 febbraio.





Durante un’intervista radiofonica Mahmood e Blanco hanno raccontato di un incontro avuto con Gianni Morandi anche lui in gara a Sanremo con Apri tutte le porte. “Mentre stavamo dicendo a tutti che eravamo qui per divertirci, lui è arrivato e ci ha sm*to: “Ehi, ragazzi, non diciamo ca***te. Nessuno è qui per divertirsi”. Ovviamente il discorso era in un clima assolutamente disteso e goliardico, ma Gianni Morandi che di esperienza ne ha molta più di Mahmood e Blanco in fondo in fondo ha voluto dare un consiglio ai due ragazzi E loro lo sanno e hanno aggiunto: “La cosa più trap che abbiamo sentito è Gianni che diceva: “ehi bro…””.

Intanto c’è grande attesa per la serata finale di sabato 5 febbraio di Sanremo 2022. Con Amadeus a condurre la finale ci sarà Sabrina Ferilli, quinta e ultima co-conduttrice dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer e Maria Chiara Giannetta. Dalla Costa Toscana l’ormai coppia consolidata Fabio Rovazzi e Orietta Berti mentre l’attesa è per Marco Mengoni, super ospite della finalissima: previsto un omaggio a Lucio Dalla.