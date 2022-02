“Niente di più…”. Sanremo 2022, Elisa rompe ogni schema: ripresa così dopo la premiazione

Il Festival di Sanremo ha stregato tutti. Altro che noia, alla fine contano i fatti, più delle inevitabili polemiche da corredo. La quarta e penultima serata ha fatto registrare numeri record col 60,5% di share e ben 11 milioni e 378mila telespettatori (nel 2021 share del 44,7% e poco più di 8 milioni di spettatori, ndr). Ieri, sabato 5 febbraio, la quinta e ultima serata con la vittoria di Mahmood e Blanco, il monologo-non-monologo di Sabrina Ferilli e la sensazione di aver assistito, più degli altri anni, ad un’edizione eccezionale.

“Non ci crediamo ancora – le primissime parole, rotte dall’emozione, dei due vincitori – siamo strafelici di poter rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. Il nostro desiderio è portare la musica italiana fuori dai nostri confini, per questo non vogliamo fare una versione in inglese del nostro brano. La nostra amicizia? No, adesso che abbiamo vinto non ci vedremo più…”. Al secondo posto si è piazzata Elisa con il brano “O forse sei tu”, terzo Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”.

Nelle ultime ore è balzato in trend il modo in cui Elisa ha festeggiato l’ottimo risultato raggiunto al Festival di Sanremo 2022. Il tweet con il video ha già raggiunto numeri stratosferici: oltre 9mila ‘mi piace’ e quasi 800 retweet. Insomma, la talentuosa cantante che si è aggiudicata il Premio Miglior Composizione Musicale “Bigazzi” scelta dai coristi e maestri, colpisce anche nel dopo Festival…





Eccola, con il suo leggiadro abito bianco con strascico, felice e contenta che corre nella notte sul lungomare della città dei fiori. Come? In skateboard! Elisa ha postato il video su twitter con la semplice e significativa scritta “Niente di più”. E il popolo della rete, dopo essersi emozionato con la sua canzone, adora anche questo: Elisa spacca sempre!

Scorrendo la classifica giù dal podio gli ex Amici Irama con “Ovunque sarai” e Sangiovanni con il singolo “Farfalle”. Al sesto posto Emma con la canzone “Ogni volta è così” e al settimo La Rappresentante di Lista con “Ciao ciao”. Massimo Ranieri è ottavo con “Lettera di là dal mare”, nono Dargen D’Amico e la sua “Dove si balla”. Decimo Michele Bravi con “Inverno dei fiori”, poi Matteo Romano con “Virale” e dodicesimo Fabrizio Moro con “Sei tu”.

La classifica di Sanremo 2022 dal 13esimo al 25esimo posto: 13° Aka 7even (Perfetta così); 14° Achille Lauro (Domenica); 15° Noemi (Ti amo non lo so dire); 16° Ditonellapiaga con Rettore (Chimica); 17° Rkomi (Insuperabile); 18° Iva Zanicchi (Voglio amarti); 19° Giovanni Truppi (Tuo padre, mia madre, Lucia); 20° Highsnob e Hu (Abbi cura di te); 21° Yuman (Ora e qui); 22° Le Vibrazioni (Tantissimo); 23° Giusy Ferreri (Miele); 24° Ana Mena (Duecentomila ore); 25° Tananai (Sesso occasionale).