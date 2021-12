Amadeus sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2022. Dopo il successo nel 2021, un’edizione segnata dalla pandemia Covid-19, senza pubblico nel teatro Ariston e dalla vittoria dei Maneskin – seguiti da Fedez-Michielin ed Ermal Meta – Amadeus ha accettato il nuovo incarico.

All’Ariston dall’1 al 5 febbraio potrebbe intanto affiancarlo Alessia Marcuzzi, stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’ si spera nel ritorno dei Maneskin che li ha incoronati vincitori proiettandoli verso un incredibile successo dall’Eurovision agli Mtv Ema e qualcuno ha già puntato su un incredibile duetto con il re del rock italiano Vasco Rossi.

Sanremo 2022, i concorrenti in gara

Fiorello deve ancora sciogliere la riserva: “lo conosco da 35 anni e qualsiasi cosa faccia, lo so una settimana prima: ho fatto due festival con lui ed è stata una gioia, perché è come se fosse mio fratello. Mi auguro che ci sia anche nel terzo: lo deciderà lui, ora sta facendo teatro… In qualsiasi momento le porte sono spalancate”, ha detto Amadeus in una intervista rilasciata all’Adnkronos.





C’è molta curiosità sui protagonisti che saliranno sull’Ariston dal 1 al 5 febbraio 2022 e Chi ha spifferato sedici cantanti che, secondo le indiscrezioni raccolte dal settimanale diretto da Alfonso Signorini faranno parte dell’edizione numero settantadue del Festival della canzone italiana.

Secondo il settimanale Chi saliranno sul palco dell’Ariston Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka 7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese, Il Tre e anche Gianni Morandi.