Sanremo 2022, terza serata andata. E che serata: pioggia di consensi per la scelta della co-conduttrice. Drusilla Foer ha brillato sul palco dell’Ariston, dall’inizio alla fine nei suoi ben 8 abiti scelti per presentare il Festival insieme ad Amadeus. Serata, ovviamente, anche di musica.

Si sono esibiti tutti i cantanti in gara e al primo posto della classifica generale tornano Mahmood e Blanco con la loro “Brividi”. Ultima posizione, invece, per Tananai e la sua “Sesso occasionale”. Ma non sono mancati gli imprevisti. O meglio, le cadute.

Sanremo 2022, la caduta di Amadeus

Durante il live di Cesare Cremonini, per la prima volta a Sanremo 2022, molti spettatori hanno notato qualcosa di curioso: un gesto anomalo della telecamera. In pratica il cameraman è volato giù dal palco. Si stava muovendo con una telecamera mobile per riprendere da vicino l’artista bolognese ma deve aver perso l’equilibrio, inciampando per poi finire a pancia all’aria.





Epica la non-reazione di Cesare Cremonini, che non si è accorto praticamente di nulla. Ma è toccato anche al padrone di casa: Amadeus è inciampato durante una gag con Drusilla Foer, arrivata sul palco con due tazzine del caffè. Il conduttore ha chiesto di poterlo dare a uno degli orchestrali. “Guarda quella tastierista com’è sexy. Vada”, gli ha detto l’attrice ospite a Sanremo 2022.

Amadeus si è quindi diretto verso l’orchestrale di Sanremo 2022, ma è inciampato ed è praticamente franato su di lei: “Ho fatto un guaio. Menomale che è finzione e nella tazza non c’era niente o la signora sarebbe stata rovinata. Sono pure inciampato”. “Oh mamma!”. E ancora: “Mi avevano detto: ‘Non lo faccia, non glielo dia ad Amadeus che è un po’ nervosetto’”, il commento di Drusilla Foer. Insomma, per fortuna niente di grave ma ovviamente il video ha fatto subito il giro dei social.