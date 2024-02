Il Grande Fratello pronto a tornare con una nuova, attesissima diretta. Secondo le anticipazioni, mercoledì 21 febbraio 2024 si parlerà del ritorno di Giuseppe nella Casa dopo il malore e quindi le reazioni dei suoi compagni, tra cui alcune inaspettate ma anche della crisi profonda in cui è piombato Federico dopo la scorsa puntata e tutte quelle nomination. Ancora, il pubblico di Canale 5 assisterà a un nuovo confronto tra Beatrice e Marco, ancora distanti dopo la gita fuori porta.

E poi, ovvio, il responso del televoto aperto lunedì scorso. Beatrice, Federico, Marco, Sergio e Stefano rischiano di uscire e uno tra loro dovrà abbandonare la casa. Secondo i sondaggi ad avere la meglio è ancora una volta l’attrice con il 63% dei voti. Alle sue spalle Marco e Federico, rispettivamente con il 12% e 10%, poi Stefano che ha raccolto l’8% di preferenze e infine Sergio con solo il 7%.

Ovviamente solo durante la diretta sapremo chi uscirà definitivamente dal gioco ma dalle previsioni potrebbe essere proprio Sergio ad avere la peggio. E proprio su di lui e l’amica Greta si stanno concentrando le ultimissime polemiche nate sui social. I due si trovavano in giardino a prendere un po’ di sole quando è scattata una gaffe.

Nel video che trovate qui sotto a un certo punto Greta si volta verso Sergio che le aveva appena chiesto “Domani c’è la puntata, no?“. Lei annuisce e poi sembra dire: “Rivedo la nonna“. E lui: “Vado a cena con lei“. Uno scambio, questo, che ha scatenato gli utenti, convinti che i due sappiano già cosa sta per accadere.

Vabbe ma sanno tutto lol pic.twitter.com/hA7h6webF7 — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) February 20, 2024

lei non se l’aspetta per niente la sorpresa dei nonni stasera che circo #grandefratello pic.twitter.com/RR9EBdX0x0 — Cαɾɱҽʅα. (@carmennella_) February 21, 2024

Ossia che Sergio sta per lasciare per sempre il Grande Fratello perché eliminato e Greta che sta per ricevere la sorpresa – che a questo punto tanto sorpresa non è – da parte della sua nonna. Ovviamente sono supposizioni del popolo della rete che però si dice convinto di quanto sentito nella diretta del reality. E anche stufo: molti accusano infatti il programma di non essere più quello di una volta, ma di pilotare troppo concorrenti e quindi dinamiche.