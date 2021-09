“Ma che dice!”. Che gaffe Alessandro Cattelan. Social impazziti, è successo tutto in diretta

Grandiosa puntata di “Da Grande”, lo show di Alessandro Cattelan su Rai 1. Ospiti della serata, tantissimi. Da Elodie, a Raoul Bova; da Sangiovanni a Serena Rossi. Ed è proprio durante l’ospitata del cantante di Amici che il conduttore fa una gaffe epica, lasciando i telespettatori del programma increduli. Dobbiamo dirlo, la seconda (e ultima) puntata dello show condotto da Alessandro Cattelan è stata davvero pazzesca (anche se ancora non è possibile sapere l’audience della serata). Tra tutte le gag, una in particolare ha fatto discutere diventando tranding topic su Twitter.

Durante l’esibizione di Sangiovanni, infatti, Alessandro Cattelan ha raccontato a tutti che con la sua Malibù, le figlie sono pazze di lui. Non solo, ha detto che che durante le vacanze gli hanno fatto ascoltare la sua hit a ripetizione. A questo punto, il conduttore di “Da Grande” chiede anche una foto all’interprete vicentino. Ma al momento di congedarlo, accade qualcosa di inaspettato. Cattelan lo saluta così: “Fate un applauso per Madame”.

Sangiovanni guarda sbigottito il conduttore e lascia lo studio, visibilmente infastidito. Potrete facilmente immaginare le reazioni dei fan del cantante, ma anche del programma. “Alessandro che sa far esplodere Twitter sottolineando la somiglianza tra Sangio e Madame”. E ancora: “Sangio ci è rimasto malissimo poverino”.





E ancora: “La faccia di Sangiovanni quando lo ha chiamato Madame”. Ma ecco che arriva la verità pochi minuti dopo: “Mi hanno detto che è esploso Twitter – dice Alessandro Cattelan in diretta – Non posso crederci di aver confuso i nomi, facciamo rientrare Sangiovanni e facciamogli un applauso” Il cantante entra in studio e “pace è fatta”.

Ma è chiaro che non c’è stato nulla di ‘sbagliato’ in quello che è stato uno sketch a tutti gli effetti. Poco dopo i più furbi ci arrivano divertiti: “Cattelan lo ha fatto apposta perché Sangio e Madame sono amici, in ogni caso è un genio”. Ovviamente, si è trattato di uno scherzo di Alessandro Cattelan, ma anche di Sangiovanni. Fenomeni.