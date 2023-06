Sono passate quasi due settimane da quando Giulia Stabile e Sangiovanni hanno annunciato in via ufficiosa la loro separazione; come arma davanti alle richieste di continua a chiedere i motivi della rottura i due ex di Amici hanno scelto il silenzio. Giulia Stabile, da parte sua, è impegnatissima con una serie di progetti mentre Sangiovanni si è buttato, di nuovo, a pieno nella musica. Per Sangiovanni sono momenti particolarmente complicati, nelle ultime settimane è stato preso di mira dagli hater.

Insulti forti e gratuiti che hanno portato i fan del cantante a intervenire. Scrive una fan: “Adesso basta con questi insulti. mi auguro che vegano presi provvedimenti nei confronti di tutte queste persone! Sangiovanni come qualsiasi altra persona non si merita tutti questi insulti. è un ragazzo di 20 anni che vive la sua vita e voi che state qui a criticarlo dovreste vivervi la vostra. oltre ad insultare lui, ora siete arrivati a insultare anche la famiglia. State superando tutti i limiti”.





Sangiovanni vola in Giappone dopo la rottura con Giulia Stabile

Sangiovanni, da qualche giorno, è impegnato nella promozione del nuovo singolo realizzato in collaborazione con Mr Rain: “La fine del mondo”. Mr Rain che ha comunicato che sarà impegnato con il tour estivo mentre Sangiovanni ha svelato che andrà per due settimane in Giappone, dopo essere tornato da poco in Italia dopo essere stato un mese a Los Angeles, dove si è alternato tra lavoro e relax, forse per dimenticare più in fretta Giulia Stabile.

Giovanni Damian è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza ed è cresciuto a Grumolo delle Abbadesse. È il terzo e ultimo figlio di Pierluigi e Lidia Guerra. Ha frequentato il liceo Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, lasciandolo al quarto anno per partecipare ad Amici di Maria De Filippi. Si è avvicinato al mondo della musica a sedici anni, età in cui ha iniziato a scrivere i primi brani.

Ha scelto di utilizzare lo pseudonimo Sangiovanni, ottenuto semplicemente anteponendo “san”, troncamento di santo, al suo nome di battesimo, in quanto in molti gli hanno detto che “non aveva la faccia di un santo”.