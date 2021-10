“C’è una telefonata per te…” Amici 21, l’allievo finisce in lacrime davanti a tutti: emozione troppo forte

Lacrime in studio a Amici 21. È successo nel corso della puntata di oggi. Una puntata particolarmente intensa dopo l’esclusione di Flaza di ieri. “Io credo nel tuo talento, ma non basta, te l’ho detto in modo chiaro, questa è una comunità e bisogna saper stare. Tu non mi dai modo di tirare fuori questo talento, non hai capito. Ci sono delle regole che devono valere per tutti, hai bisogno di una scuola di vita”, ha detto Lorella Cuccarini.



“Per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia finisce qui oggi. Prenditi questa opportunità come un valore aggiunto, come un momento di crescita. Tu puoi avere moltissimo”. Già qualche giorno fa Flaza era stata pizzicata ad infrangere alcune regole sull’uso del telefonino e altri aspetti della vita nel programma. La regola ad Amici 21 è nessuna concessione né spazio per l’indisciplina.

Amici 21, Albe commosso da Sangiovanni



Intanto oggi Albe è scoppiato in lacrime dopo un confronto telefonico con Sangiovanni. ‘Sangio’ ha provato a instillare maggiori certezze nel collega, spesso paragonato a lui per via di una forte somiglianza fisica. Un raffronto che Albe sta vivendo in maniera non serena. “Ciao Sangio, come stai?” ha detto Albe. “Bene, grazie. Ho sentito dire che sei felice e che mai avevi provato certe cose prima. Ciò che provi li dentro sono sensazioni che raramente si provano altrove”, ha risposto il cantante.







Albe ha poi continuato: “Sai del mio complesso? Venivo scambiato per te”. La risposta di Sangiovanni ha fatto breccia. “Il segreto è staccarsi da tutto ciò che ti sta attorno. Concentrati sul tuo lavoro, lì dentro ogni minuto è fondamentale. Non perdere tempo a leggere ciò che scrivono su di te. Comunque non ti preoccupare, io adesso taglio i capelli”.

E ancora: “Ti guardo, sei vero e simpatico. Prima di essere grandi artisti bisogna essere grandi persone. Vedrai che se segui il tuo sogno nessuno distruggerà, io no di certo”. Albe è tornato dai suoi compagni visibilmente emozionato, spiegando quanto accaduto. “Sono contentissimo, mi sono tolto un peso che avevo da marzo e aprile”, ha confessato. Dopodiché si è recato in camera ed è scoppiato in lacrime.