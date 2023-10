Lutto per Sandra Milo, il doloroso annuncio in diretta tv. Un vuoto incolmabile nel cuore della Milo che davanti alle telecamere di Verissimo ha raccontato al pubblico il profondo dolore che sta vivendo. Un momento decisamente intriso di forte emozione per tutti non appena Sandra Milo ha comunicato i fatti. Grazie alla sensibilità della conduttrice l’attrice ha avuto modo di parlarne a cuore aperto senza alcun filtro. Il pubblico è rimasto in scrupoloso silenzio durante tutto il momento del racconto.

Lutto per Sandra Milo, il racconto davanti alle telecamere di Verissimo. Silvia Toffanin riesce a dare la possibilità ai suoi ospiti di raccontarsi e raccontare come normalmente non accade. E nel corso della puntata è stata la volta di Sandra Milo che nel salotto televisivo ha pensato di esternare le sue emozioni in questo periodo decisamente difficile a causa della grave perdita affettiva a cui è andata incontro.

Leggi anche: “Ho provato ad ucciderla”. Sandra Milo, rivelazione choc: è la prima volta che racconta tutto





Lutto per Sandra Milo, il racconto davanti alle telecamere di Verissimo

“Oggi però sei in una fase complicata perchè tua sorella purtroppo non c’è più…La tua unica sorella…”, ha affermato la conduttrice rivolgendosi con toni delicati alla sua ospite. Sandra Milo a questo punto è stata colta da un momento di commozione. “E’ una cosa strana perchè ci telefonavamo tutti i giorni, appena potevamo ci vedevamo…”, ha affermato Sandra parlando della dolorosa perdita dell’amata sorella.

“Con lei non mi sono mai sentita sola. Io l’amavo tantissimo. – ha esordito Sandra, lasciandosi andare alle lacrime – Si prendeva cura di me, era fantastica!”, per poi aggiungere: “C’eravamo l’una per l’altra…” e ancora: “Da ragazzina era molto forte…Mi difendeva sempre…Lei era capace di affrontare tutto e tutti…”. La sorella di Sandra Milo si è spenta pochi mesi fa dopo due ictus.

E Sandra Milo non poteva che rivolgere alla conduttrice tutta la sua profonda stima: “Sono sempre tanto felice di venire qua…Sei una ragazza così dolce…Io le vedo tutte le tue interviste…Te sei una che si interessa davvero alle persone…Ed è bellissimo stare qua con te…Tante donne fanno questo lavoro, ma tu lo fai con una cosa in più…”.