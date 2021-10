Gf Vip 6, l’ultimo eliminato prende parola. Un’esperienza arrivata al termine per il concorrente, che non appena fuori dalle pareti della casa più spiata d’Italia, ha portato alla luce alcune riflessioni che ha taciuto fino alla sua eliminazione. Dopo aver chiuso ufficialmente il televoto, Alfonso Signorini ha comunicato il verdetto e per lui, fine della corsa.

Tra Samy Youssef e Amedero Goria, è stato il modello il terzo concorrente ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip 6. Accompagnato dai suoi compagnia d’avventura, dopo aver ricevuto un abbraccio di conforto da parte degli altri vipponi e dopo aver ritirato il biglietto, Samy si dirige verso la Porta Rossa dalla quale dovrà uscire per poter raggiungere il conduttore all’interno dello studio.

Da quel momento, l’ormai ex gieffino ha dovuto fare i conti con le due opinioniste, in polemica contro di lui. “Quando sono stato eliminato erano molto dispiaciute, peccato che, durante la mia permanenza in casa, non abbiano mai speso una parola nei miei confronti, o tantomeno datami l’immunità”, ha affermato dopo lo scontro.





Lo sfogo ha fatto emergere ancora qualcosa: “Anzi, hanno reso immune la persona che mi aveva offeso quella stessa sera. Sono stato molto sorpreso, considerando che ero l’unico a non avere preparato le valigie, però ho capito che nella vita non bisogna dare nulla per scontato. Facevo affidamento sui voti dei miei fan, senza considerare i voti organizzati da fan altrui”.

E non poteva mancare via social anche qualche parola in merito al confronto con Soleil Sorge, che ricordiamolo non è andata troppo per il sottile: “Tu sei proprio un ignorante. Sei un gran falso che sei venuto da me a dirmi che avevi capito la mia situazione con Gianmaria e adesso la tiri fuori così perché ti fa comodo. Non sai cosa vuol dire falso? Lo so che non lo sai che vuol dire, non sai cosa vogliono dire gli aggettivi. E stai buona lo dici a tua sorella”.