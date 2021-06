“Ho dovuto dire no”. Samantha Curcio vuota il sacco. Dopo UeD arriva la rivelazione che nessuno si aspettava

Uomini e Donne è finito da un pezzo, ma i protagonisti del dating show di Canale 5 parlano spesso del programma, della loro avventura, del rapporto con Maria De Filippi e svelano anche qualche retroscena. È il caso di Samantha Curcio che ha terminato la sua esperienza dopo aver scelto Alessio Ceniccola. La ragazza ha avuto modo di elogiare il grande lavoro della conduttrice. “Maria a telecamere spente è una donna umilissima, gentilissima, tranquillissima, è brava, è una mamma, dico davvero. Quando ho fatto il colloquio con lei è stata una madre, molto simpatica, umile, allegra. Mi faceva tante battute, è stato bello. Nei corridoi si fermava a parlare. Quindi se dovessi usare tre aggettivi per lei direi: umile, dolce e oggettiva”.

Anche quell’atteggiamento l’ha aiutata a superare qualche difficoltà iniziale: “La prima puntata non realizzavo. Rivedendo la prima puntata mi sono rivista e non mi sembravo io. Zero portamento, è stato molto strano. In studio avevo tanta ansia, tachicardia, ero in tensione. Inizialmente ero a disagio. Non c’è un manuale per fare la tronista perfetta. Poi mi sono detta ‘sono una ragazza normale e merito l’amore’. Mi sono sentita inadeguata, però poi sapevo di essere una persona onesta e mi rincuoravo e mi davo forza”.

Poi ha rivelato di aver affrontato il giorno della scelta con grande ansia. Erano due i ragazzi che l’avevano maggiormente colpita: Bodhan, che poi è stata la sua non-scelta e Alessio. Prima di entrare in studio con il pavimento dello studio già disseminato dai petali della scelta – la tronista avrebbe pensato di chiedere il supporto di un medico: “Prima della scelta stavo per far chiamare il medico. Giuro, non sto scherzando, sono seria. Non mi sentivo bene, volevo un medico e desideravo andare via”.





Quindi ha rivelato che c’erano oltre 80 corteggiatori pronti per lei. L’ex tronista ha risposto a chi le aveva chiesto per quale motivo fossero stati pochi gli aspiranti fidanzati arrivati per lei in studio. “Io vedevo i provini insieme alla redazione per via del Covid. Per me hanno chiamato più di 80 ragazzi. Non li facevo scendere perché non volevo perdere tempo. O mi piacevano o no, non volevo davvero allungare il brodo”, ha spiegato Samantha Curcio.

Ora la sua storia con Alessio Ceniccola va avanti a gonfie vele. I due di recente hanno dovuto affrontare gli hater che via social hanno attaccato Samantha Curcio. Che è stata difesa a spada tratta dal suo Alessio. Il ragazzzo ha messo a tacere le malelingue sulla sua compagna stigmatizzando i messaggi ricevuti in rete: “Vorrei dire una cosa a tutti questi geni che pensano ancora a ste cose. Per me Sam è bella come il sole, è bellissima. È la più bella che esista. Ma voi veramente pensate ad un chilo in più, ad un chilo in meno? Basta, basta veramente.(…)”.