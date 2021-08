Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, ha deciso di mostrarsi in una forma tutta nuova e smagliante. Tra le troniste più chiacchierate e amate dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Infatti Samantha, o Samanthide come si fa chiamare su Instagram, è stata la prima tronista curvy del date show di Maria De Filippi. Solo 20 anni, la Curcio viene da Sapri, e ricordiamo è tornata da poco single.

Ebbene, ma la novità dov’è? Che si è mostrata particolarmente dimagrita, tanto da sembrare un’altra persona. Non poche volte Samantha Curcio ha raccontato di aver dovuto sopportare da ragazza delle svalutazioni, soprattutto quando si approcciava con qualcuno. E ora è in formissima.

Infatti Samantha Curcio dalla fine di Uomini e Donne e nel giro di poche settimane, è completamente rinata, mostrando un drastico calo di peso, addirittura allarmante a detta di alcuni. La giovanissima salernitana ha evidentemente perso molto peso. È possibile notarlo in una foto postata sul suo profilo ufficiale di Instagram, nonostante sia in bianco e nero, a far colpo è sicuramente il viso più scavato e le forme meno curvy.





Ma quanto ha perso Samantha Curcio? Sembra che la ex tronista abbia perso ben nove chili. Alcuni tra i suoi follower si mostrati più che preoccupati per l’ingente calo di peso raggiunto in così poco tempo. La pulce nell’orecchio di molti suoi fan infatti è data da una motivazione secondo loro tenuta nascosta dalla Curcio, una pena non detta che l’ha spinta a dimagrire.

Una rottura brusca quella di Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, la relazione era iniziata solo lo scorso maggio nel dating show di Maria De Filippi. Chi non è convinto di come siano andate le cose è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sospetta che tra i due ragazzi possa esserci un accordo per far parlare di loro. Le spiegazioni che Samantha Curcio ha dato su Instagram infatti non l’hanno per niente convinta. Per il momento la Curcio si gode la sua nuova forma fisica!