Colpo di scena per l’ex volto di Uomini e Donne. I fan non possono credere ai loro occhi, eppure è accaduto. Non può che essere il 27enne romano quello ‘beccato’ con un’altra. E per l’ex tronista, nonché quella che prima delle foto era la sua fidanzata, si apre una voragine. C’è ombra di tradimento? La vicenda risuona sul web, e del ‘caso’ non può che occuparsene anche Deianira Marzano.

Sembra essere proprio lui, pizzicato in un caloroso abbraccio con un’altra donna. Stiamo parlando di Alessio Cennicola, che nelle foto sembra avere intenzioni tutt’altro che amichevoli. Non poteva che andare su tutte le furie la fidanzata Samantha Curcio, che ovviamente corre ai ripari, o meglio, prende le dovute distanze dopo aver appreso la ‘bomba’ che inesorabile ha fatto esplodere ogni certezza.

Pronta a ‘indagare’ sul caso esploso, non poteva che esserci in prima fila l’ex Isola dei Famosi, Deianira Marzano, ora influente blogger e sentinella vigile sulla vita privata di molti volti del mondo dello spettacolo. Proprio a lei s deve la diffusione in rete dello scatto in cui Alessio Cennicola è coinvolto in un abbraccio caloroso con una donna. I due si trovano a Villa Borghese.





Si potrebbe trattare di Samantha Curcio? La donna in foto, seppur sia mora, non sembra ricondurre all’ex tronista. E non sfugge un secondo dettaglio, forse il più importante tra tutti: non appena ricevuta la segnalazione, Samantha pare abbia preso subito le distanze da Alessio, smettendo di seguirlo sul social. Poi le sue parole, in cui sopra ogni aspetto tende a chiarire che la vicenda non punta a un ritorno mediatico, come forse molti potrebbero iniziare a pensare.

E infatti lo sfogo di Samantha Curcio non lascia trapelare nessuna macchinazione, e parla anche di un avvenuto chiarimento: “A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio rispondere. Solo io so come sto, io e Alessio abbiamo altri problemi di altra natura, come due ragazzi normali. Vi chiedo rispetto, chi mi conosce sa come sono fatta. Speculare sui sentimenti è la cosa più lontana dal Mio modo di essere. Ho rifiutato tante sponsorizzazioni perché non reputavo educativi i prodotti, ora mi faccio fare carne da macello per quello che ho sempre reputato la favola della mia vita?”.

“Chi pensa questo, smetta di seguirmi ora. Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare, ma non voglio entrare in meccanismi schifosi. Chi costruisce la sua carriera vendendo l’anima al diavolo non ha a che fare con me. Il mio rapporto con Alessio è basato su sincerità e correttezza, in ogni cosa. Solo chi ha il marcio dentro può pensare male. E comunque ho avuto le prove che non c’è stato un bacio”.