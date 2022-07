Samantha Curcio Alessio Ceniccola un anno dopo. Un anno dopo la fine della loro storia, finita dopo poco e male, nata sotto le telecamere di UeD. Storia vecchia ormai, ma nelle ultime ore, a sorpresa, si è scatenato un acceso botta e risposta su Instagram tra i due ex che si sono scelti a maggio 2021 nato dopo le risposte che ha dato lui ai suoi fan.

L’ex corteggiatore ha risposto ad alcune domande sulla sua relazione finita con la tronista e le sue parole hanno fatto infuriare l’ex tronista. Per esempio: “Se mi conoscete è grazie a Uomini e Donne e non grazie a Samantha di certo. Non devo ringraziare nessuno se non UeD”.





Samantha Curcio Alessio Ceniccola, cosa è successo 1 anno dopo la rottura

Poi Alessio Ceniccola ha detto di non essere stato innamorato ma di aver provato solo tanta stima e affetto e a quel punto Samantha Curcio, molto infastidita da quelle risposte, ha deciso di intervenire: ”Non per mio volere ma devo mettere i punti sulle i” ha esordito, prima di spiegare il meccanismo di UeD e quindi andando contro al suo ex.

“Il programma funziona così, mi hanno fatto vedere i video provini dei ragazzi che avevano chiamato per me e tra questi ho scelto chi mi aveva colpito di più, anche il mio ex – ha detto Samantha Curcio “rispondendo” ad Alessio Ceniccola – La procedura è questa, caratterialmente non sono una che dice “mi devi ringraziare” ma se seguiamo la procedura corretta, è così. Perché arrivare a questo dopo un anno?”.

Quindi ha accusato l’ex di rilasciare queste dichiarazioni solo per visibilità e si è augurata di “non dover tornare più sull’argomento”.Infine ha commentato la risposta sui sentimenti provati, postando anche la prova che lo incastra: in una vecchia risposta ai fan, diceva invece di aver provato vero amore. “In questo modo si è dato anche la zappa sui piedi. Ammettere di aver mentito, non solo a me ma tante persone, non è bello”. E a queste parole di Samantha Curcio Alessio Ceniccola ha ‘replicato’ con delle Storie in cui sbuffa.

