“Sono stata costretta”. UeD, Samantha a bomba su Alessio. La verità che fa male dietro la rottura

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, ancora loro. La coppia di Uomini e Donne sembrava vivere un periodo magico. Appena usciti dal programma di Maria De Filippi l’ex tronista e il corteggiatore hanno intrapreso una relazione che molti consideravano perfetta. Tanto che quando Samantha è stata criticata e vittima di body shaming il suo fidanzato è subito intervenuto.

“Sono sfig…ti, o sfig…te. Contano zero. Zero” le parole di Ceniccola, che promette battaglia: “Più mandate sti messaggi più non fate niente. Vi asfalto a tutti, uno per uno arrivo a tutti”. “Ennesima sfig..ta che nella vita ha poco – le parole di Alessio a difesa della sua Samantha – Sono schifato, voglio portare avanti questa battaglia fino alla morte. Voglio far capire a tutti quanto la gente fa schifo”. Ma quello che sembrava amore si sta rivelando qualcos’altro.

Da più parti si parla di crisi tra i due. Alessio Ceniccola è stato anche beccato tra le braccia di un’altra donna. Ma i due si sono affrettati a chiarire: “È solo un’amica storica, peraltro fidanzatissima – ha dichiarato Samantha Curcio – Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare ma non voglio entrare in meccanismi beceri”. E Alessio: “Quella foto mi ritrae abbracciato ad una mia amica con la quale esco da tantissimo tempo anche prima che conoscessi Samantha. Non vedo niente di male ad essere abbracciato ad una mia amica, sono fatto così e continuerò a farlo”. La verità, però, è un’altra.





A comunicare come stanno davvero le cose è stata Samantha Curcio con un lungo post alle 5 di mattina di domenica 18 luglio: “Sono le 5 del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora […]. Non riesco a stare in una relazione dove manca il bacio del buongiorno e quello della buonanotte. Non riesco a stare in una relazione dove manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessun natura”.

Insomma tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola è davvero finita, è ufficiale. La stessa ex tronista curvy ammette: “Non avrei mai pensato di dover scrivere questo e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e di togliere ogni difesa”. Ma evidentemente non è servito. Nel post si legge infine: “VI CHIEDO DI NON SCAGLIARVI CONTRO NESSUNO, NON C’è UNA VITTIMA O UN CARNEFICE, SIAMO ENTRAMBI PERDENTI E SOFFERENTI. SIAMO GLI STESSI CHE AVETE AMATO INSIEME”.