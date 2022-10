Salvo Veneziano, matrimonio finito. È stato uno dei protagonisti indiscussi della prima edizione del Grande Fratello. Arrivò secondo, ma conquistò tutti. Poi anche una partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip. La fama e i soldi hanno influito parecchio sulla sua vita. È stato lui stesso a raccontarlo: “Tutti volevano Salvo del Grande Fratello. Iniziai a viaggiare in Italia per le serate. Non ho mai preso meno di quattromila euro per fare due sorrisi, urlare qualche battuta da un palco, firmare qualche autografo”.

“Vivevo facendo il Vip: d’estate a Porto Rotondo, Porto Cervo e a bordo di yacht. Marchi famosi mi regalavano tutto. Feste, festini, serate. Per fortuna, a mia insaputa, mia moglie prelevava dal mio conto e metteva da parte. Faceva la madre di famiglia a Siracusa mentre io facevo il single per i locali di tutta Italia”. Mentre la moglie Giusy restava a casa, Salvo spendeva in giro per lo Stivale. Pensate che una volta ha affittato un elicottero per volare con degli amici sopra Roma.

Leggi anche: “Senza dignità”. GF Vip, bordata da fuori contro Delia Duran: gli ultimi fatti parlano chiaro





Salvo Veneziano: “Il mio matrimonio è finito”

Non poteva durare e infatti la storia d’amore tra Salvo Veneziano e la moglie Giusy è giunta al capolinea: “Dopo 27 anni purtroppo il mio matrimonio è finito – ha fatto sapere l’ex gieffino – In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostro matrimonio. Le cose belle non durano per sempre. Ma solo nelle favole”. Nel post una foto in primo piano di Salvo e Giusy ai Navigli.

Qualche giorno fa lo stesso Salvo Veneziano aveva mandato un messaggio ad Alfonso Signorini su quanto avvenuto a Nikita Pelizon nella Casa: “Caro Alfonsino non ti dimenticare che Mia Martini si è suicidata per colpa della gente di merda che diceva che portava sfiga… ricordati bene che questo non è bullismo… adesso mi viene a raccontare che il pubblico è sovrano e quindi la metti al televoto?? Dovevi buttarla fuori immediatamente nel rispetto di tutta la gente bullizzata che si è suicidata. Vergogna”.

Oggi Salvo Veneziano è diventato un imprenditore. Coi soldi guadagnati grazie al Grande Fratello ha aperto una pizzeria “L’officina della pizza” che col tempo è diventata una vera e propria catena con ben 19 punti vendita. Fa inoltre l’opinionista in tv, poco tempo fa dichiarò: “Ora prendo dai mille ai duemila euro e Giusy viene con me. Rimpiango i soldi che ho buttato e di non essermi ancora fatto il trapianto di capelli”.

“Tutto distrutto”. Dramma per Salvo Veneziano GF, un giorno da dimenticare