Salvo Veneziano ha aperto subito una pizzeria con i soldi guadagnati con il GF e le numerose ospitate di cui si era reso protagonista ai tempi della sua partecipazione al reality. Era il 2000 e il siciliano si è subito imposto come uno dei concorrenti più amati della prima, storica, edizione del GF.

Anni dopo nella Casa c’è anche tornato, salvo poi uscire per squalifica ma parallelamente ha portato avanti i suoi locali tra cui, appunto, il primo da lui fondato a Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza.





Salvo Veneziano, la sua pizzeria “totalmente distrutta” da un incendio

Lo aveva inaugurato 15 anni fa ma a quanto pare ora dovrà dirgli addio per sempre. Un incendio divampato nella notte fra domenica 11 e lunedì 12 settembre 2022 ha infatti “distrutto totalmente” la pizzeria Officina della Pizza che si trova ii via Molino Arese in Frazione Molinella.

“Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento) per un incendio che ha totalmente distrutto l’attività”, ha scritto Salvo Veneziano sottolineando che il rogo nella sua pizzeria non è stato provocato. “Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”, ha aggiunto.

Del caso se ne sono occupati anche i quotidiani locali. Come riportato da Il Cittadino di Monza e Brianza, le fiamme avrebbero costretto gli occupanti dei quattro appartamenti che si trovano sopra alla pizzeria di Salvo Veneziano (che ha un altro locale a Milano aperto nel 2025) a evacuare le loro case. Non si registrano per fortuna vittime nell’incendio, ma un’anziana è rimasta intossicata e trasportata per ulteriori controlli all’ospedale di Desio.

