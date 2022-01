“Senza dignità”. GF Vip, bordata da fuori contro Delia Duran: gli ultimi fatti parlano chiaro

Nella casa del GF Vip ora è Delia Duran a catalizzare l’attenzione. Nelle ore scorse la moglie di Alex Belli ha ufficializzato la rottura e di essersi presa un periodo di riflessione. “Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cuo. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni”. Aveva detto Delia, che poi si era spinte oltre.



“Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro”. Sulla questione di mollare Alex Belli in diretta GF Vip era intervenuto anche Giacomo Urtis che aveva confessato il suo pensiero a Manila. “Lui ha preso una popolarità pazzesca, lei si sta facendo il Grande Fratello. Fatti due calcoli se non è convenuto”. “Io li conosco da anni, loro stavano troppo bene insieme, non ho mai visto una coppia così affiatata, quindi è impossibile che non tornino insieme”.



Polemica esaurita? Forse questa. Perché al GF Vip non si parla che di Delia Duran. Ad attaccarla è un ex GF: Salvo Veneziano. “Dignità ne abbiamo??????? Il buongiorno si vede dal mattino… La domanda nasce spontanea, Ma canale 5 sì è trasformata in YouPo*n???? Allibito”, ha scritto Salvo che, sui social, non perde occasione per commentare quello che accade all’interno del reality show più seguito d’Italia.







Nel dettaglio lo scandalo, se così si può chiamare, al GF Vip era stato generato da Giacomo Urtis che si era abbandonato a un balletto a dir poco bollente con Delia Duran. Non sono mancati i commenti dei fan del noto ristoratore, come chi ad esempio ha scritto: “Cos’è l’ora dell’orgia GF? Ma come sono messo questi?”. Un altro aggiunge.



“Il grande fratello era bello da vedere le prime due edizioni, poi è andato ogni anno sempre più giù. Ha iniziato a toccare il fondo poi con il Gf vip”. Chi invece attacca Delia Duran: “Delia alla faccia della disperata, piange fa la vittima e nello stesso tempo si struscia x fare colpo su chi ? Non che gli altri siamo meglio! Tutto x la telecamera….patetici e squallidi personaggi falliti!”.