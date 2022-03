È successa una cosa a dir poco insolita, durante l’ultima puntata di C’è Posta per te. Ma andiamo con ordine: seduti una di fronte all’altro, ci sono Maria e Salvatore. Lei, 40 anni, ha un figlio di 9/10 anni, Lorenzo. I due hanno una storia molto complessa e dolorosa. I due infatti sono cresciuti in una casa famiglia e Salvatore si è sempre preso cura della sorella. Poi Maria resta incinta di una persona poco affidabile e il fratello la mette in guardia. Di lì a poco infatti, l’uomo sparì e Maria resto sola a crescere il piccolo Lorenzo (aiutata da Salvatore, naturalmente).

Qualche anno dopo, Maria incontra il suo ex per strada. Con lei c’era Lorenzo e permise al padre di frequentarlo. A questo punto Salvatore decide di chiudere i ponti con la sorella, ammonendola di nuovo sul fatto che il suo ex non era persona su cui contare. E infatti, poco dopo, l’uomo sparisce nel nulla, di nuovo. E qui entra in gioco Maria De Filippi. L’uomo irremovibile, non ha nessuna intenzione di aprire la busta. L’uomo spiega a Maria: “Si lasciano, si prendono e poi ci vanno di mezzo sempre i bambini”, ha evidenziato l’uomo, raccogliendo l’appaluso del pubblico.

E ancora: “Le ho dato molte possibilità. Le ho detto che poteva continuare a chiamare la mamma, lo ha fatto dopo due anni. La mamma stava morendo, era in ospedale. Ha chiesto a mio fratello dove fosse, l’ho aspettata per una settimana, ma non è venuta”. A questo punto Maria capisce che c’è ancora amore nel cuore di Salvatore e inizia la lenta e inesorabile avanzata.





La conduttrice decide quindi di sedersi vicino a Salvatore, sul divanetto: “Perché ti viene da piangere? A te è venuto da piangere quando tua sorella ti ha chiesto un abbraccio. Lei è venuta fin qua, davanti a tutti a chiedere scusa, è pentita. Ti ha domandato scusa”, ha incalzato la De Filippi. Salvatore: “No, non apro la busta, non esiste”.

Poco dopo Salvatore alza per andarsene: “Vado, buona serata…”. Poi si gira di nuovo, guarda Maria col volto affranto e di colpo dice alla padrona di casa: “Dai apri”. Neanche la De Filippi ci crede. L’abbraccio dura una vita. Ed è tutto bellissimo.