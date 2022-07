“Non doveva farlo”. Errore e la famosa si gioca il posto al GF Vip 7: salta tutto

Salta il GF Vip 7 per la vippona. Il personaggio del momento si è giocata la possibilità di entrare a far parte del cast della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini che avrà come opinioniste Sonia Bruganelli, riconfermata dopo la presenza nella scorsa edizione, e la news entry Orietta Berti.

I nomi del nuovo cast circolano da diverso tempo e alcuni potrebbero essere confermati a breve. Ad entrare nella Casa del GF Vip ci saranno numerosi concorrenti e, proprio come aveva anticipato anche Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti: “Sarà battuto ogni record di durata”.





Salta il GF Vip 7 per la vippona: Elisa Esposito fuori per lo spoiler

Il programma terminerà a maggio 2023, due mesi in più rispetto alla scorsa edizione, che aveva già battuto il record delle edizioni vip. Tra i personaggi famosi che potrebbero entrare nella casa la rapper Chadia Rodriguez, l’ex alunno de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini, Pamela Prati, e Antonella Fiordelisi.

In questi giorni, dopo il boom avuto su TikTok, si era parlato di Elisa Esposito, la professoressa di corsivo, il modo di parlare delle giovani milanesi diventato virale in pochissimo tempo proprio grazie a un video pubblicato dalla Esposito sul suo account TikTok. A dare la notizia ci aveva pensato Amedeo Venza. Sui social, l’influencer aveva spiegato che la giovane avrebbe sostenuto un colloqui per entrare nel cast della nuova edizione del GF Vip 7.

A quel punto la stessa tiktoker aveva confermato la notizia con un video sul suo profilo, ma il suo gesto le è costato caro, perché a quanto pare, dopo il clamoroso spoiler, sempre secondo Venza, il suo nome sarebbe stato depennato dalla lista dei possibili concorrenti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio”.

