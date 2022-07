“Non è vero, non ci vado”. GF Vip 7, Signorini perde uno dei concorrenti top: la smentita secca

Grande Fratello Vip, Diego Armando Maradona Jr svela la verità. Alfonso Signorini sta lavorando ormai da diverse settimane per preparare al meglio la nuova edizione del reality. In questi giorni sono uscite diverse indiscrezioni su quello che vedremo. Si è parlato ad esempio di Soleil Sorge che secondo alcune voci dovrebbe condurre il GF Vip Party, che l’ultima volta era stato affidato a Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Poi ecco spuntare fuori il nome di Rita Dalla Chiesa con la quale sarebbe in corso una trattativa non semplice ma comunque fattibile. Niente da fare per Andrea Iannone che ha smentito una sua partecipazione. Sembrerebbero certi, invece, Chadia Rodriguez, Pamela Prati (anche se attualmente il suo ingresso è in bilico), poi l’attore de Il Collegio George Ciupilan, Ginevra Lamborghini e infine Diego Armando Maradona Junior, il figlio di Diego Armando Maradona. Ma proprio nelle ultime ore è arrivata un’altra smentita.





GF Vip, conferme e smentite sul cast della prossima edizione

Gabriele Parpiglia su The Pipol fa sapere: “Dopo anni di provini e di ‘no’, questa sarà la volta nuova per Antonella Fiordelisi al ‘GFvip’. Dopo l’indizio di Alfonso Signorini e i rumors che avevamo anticipato: è tutto vero. Una curiosità… Chissà se la Fiordelisi ha ‘rivisto’ in questo ultimo periodo le sue posizioni ‘No Vax’!”. Nello stesso tempo Diego Armando Maradona Junior ha parlato e si è ‘sfilato’ dalla lista dei possibili concorrenti.

“Ragazzi, buongiorno – dice Diego Armando Maradona Jr in una story su Instagram – volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il Grande Fratello Vip. Io sono allenatore del Napoli United e sono contento di quello che faccio”. Dunque salta a quanto pare uno dei concorrenti che veniva dato per possibile dopo l’indizio lanciato dallo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore aveva infatti postato una foto con un pallone di serie A e la colonna sonora di “O sole mio” di Luciano Pavarotti.

Scartato dunque Diego Armando Maradona Jr viene da chiedersi a chi si riferisce Alfonso Signorini quando parla del quinto concorrente del GF Vip. Sarà un ex giocatore del Napoli? Sui social c’è chi parla di Ciro Ferrara: ci sarebbe lui dietro l’enigmatico post del conduttore. Ma ovviamente non ci sono conferme. Intanto continua il toto-nomi con Charlie Gnocchi, Evelina Sgarbi, Carolina Marconi, Sara Manfuso, Antonio Razzi, Asia Gianese, Antonino Spinalbese e tanti, tanti, tanti altri…

“E siamo a 6 concorrenti ufficiali”. GF Vip 7, per Alfonso Signorini un’altra firma importante