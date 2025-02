Ieri sera è partita la quinta stagione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici dedicato alle persone over 60. Come ogni anno, anche questa edizione ha regalato subito tante emozioni, grazie alle storie e al talento dei cantanti in gara. Durante la prima puntata, ci sono stati diversi momenti di commozione, ma il più toccante è stato senza dubbio l’esibizione di Gianni Spolverato.

Gianni ha 69 anni, viene da Vercelli ed è un ex acquaiolo, ovvero si occupava della gestione e distribuzione dell’acqua nelle risaie. Un lavoro che ha amato profondamente, ma la sua vera passione è sempre stata la musica, che ha dovuto mettere da parte per molti anni. Solo con la pensione ha trovato il tempo per dedicarsi di nuovo al canto. Sul palco delle blind auditions di The Voice Senior, Gianni ha interpretato “A muso duro” di Pierangelo Bertoli. Fin dalle prime note, alcuni giudici non hanno retto all’emozione e sono scoppiati in lacrime. Poi si è capito perché.

Leggi anche: Valerio Scanu: “Diffidato da Anna Oxa”. Rettifica dalla Oxarte: “Da lui informazioni incomplete e potenzialmente fuorvianti”





“Ma lui…”. Sale sul palco di The Voice Senior e tutti i giudici non reggono: in lacrime

Il più commosso di tutti è stato Clementino. Il rapper non è riuscito a trattenere le lacrime ed è stato anche il primo a voltarsi. Subito dopo, è toccato ad Arisa, anche lei con gli occhi lucidi, seguita da Gigi D’Alessio e Loredana Bertè.

“Le parole di questo pezzo sono fantastiche”, ha detto Clementino. “E tu le hai messe al posto giusto, nel momento giusto. Devi sapere che prima che tu arrivassi qui, stavamo parlando di rimpianti, di vita vissuta e non vissuta. Ci hai emozionato tantissimo, hai sottolineato proprio quello di cui stavamo discutendo poco prima”.

Anche Gigi D’Alessio ha speso parole bellissime per Gianni: “Ti faccio i complimenti. Per questa canzone non serve tanta voce, ma serve il cuore. E il tuo cuore ci è arrivato tutto. Mi hai fatto emozionare all’improvviso. Qualsiasi scelta tu farai, continua ad andare avanti nella vita… a muso duro”. Arisa, profondamente toccata, ha aggiunto: “Mi sono girata commossa ed emozionata. Mi piacerebbe scoprire di più la tua anima e fare qualcosa insieme.”

Infine, Clementino ha rivolto un’ultima frase a Gianni, riuscendo a convincerlo a entrare nel suo team: “Io ho lottato nella vita, e per questo ora quello che merito me lo voglio andare a prendere. È proprio questo che dice questa canzone. Andiamocelo a prendere insieme!”. Così, Gianni ha scelto di unirsi alla squadra di Clementino, lasciando gli altri tre coach a mani vuote.