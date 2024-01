Dopo quasi cinque mesi nella casa del Grande Fratello, i concorrenti iniziano a fare le nomination con strategia in modo da poter arrivare in finale, che poi non c’è niente di male, visto che è l’obiettivo del reality show. Dai tempi in cui tutti si volevano bene, si abbracciavano e facevano comunella, ne è passata di acqua sotto i ponti e ormai è chiaro che ci siano delle nette divisioni in casa.

Durante l’ultima puntata in diretta, ha fatto scalpore il comportamento di Perla, entrata nella casa solo per creare dinamiche con l’ex fidanzato Mirko Brunetti. E se nei primi mesi l’ex volto di Temptation Island è stata buona e calma diventando molto amata dal pubblico, in questi giorni ha mostrato un lato molto diverso.

Grande Fratello, la confessione di Fiordaliso a Paolo

Sui social tanti utenti hanno criticato il comportamento che la concorrente ha avuto con alcuni coinquilini, in primis Beatrice e hanno fatto notare come sia ritornata a essere la Perla che tutti avevamo visto durante la scorsa edizione di Temptation Island. “Però se lo dice Beatrice è una brutta strega cattiva. Ps: ho altri video dove Mirko dice che Donna Perla Vatiero è estremamente aggressiva quando litiga (sempre a tl)”, si legge a corredo di un video in cui Brunetti parla proprio della fidanzata.

Alla luce di questi fatti, come riportato da Biccy, Fiordaliso ha fatto una confessione a Paolo Masella spiegandogli il vero motivo della nomination a Perla. “Stammi ad ascoltare. Tu devi calmare un po’ Letizia. Dovete capire di tenere un po’ più a voi. Falle capire questo perché adesso ne ha bisogno. Lei deve capire che deve giocare per sé come te. Io ho votato Perla per un motivo. Perché? Per voi. Io voglio vedere voi vecchi in finale. E non è facile, ma voglio vedere voi. Io voterò sempre i pericolosi da ora in poi. Detta tra me e te questo mio è stato un voto di strategia. Pensala come vuoi, ma è così. Questa è la verità e dovresti pensarci“.

A questo punto Paolo ha detto a Fiordaliso di fare delle nomination più pensate e di aver già parlato con Letizia per farle ”capire certe cose”: “Io ho provato a farle capire le cose. Non so come farle capire certe cose. Adesso capisco il tuo voto per Perla. Però è difficile che arriviamo in finale. Forse Leti ci arriva, ma io non credo che ce la farò. Io questa votazione l’ho fatta perché la pensavo. Però prima o poi dovrò iniziare anche io a nominare come te, facendo una cosa più pensata“.