Sono sei i concorrenti finiti nomination nella 32esima puntata del “Grande Fratello“, in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5. Nel corso della serata, è stato Federico Massaro a uscire sconfitto dal televoto che lo vedeva protagonista insieme a Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Il modello è al televoto eliminatorio che porterà uno dei concorrenti a lasciare la Casa nella puntata in programma per lunedì 29 gennaio.

Durante la puntata di martedì è arrivato anche il faccia a faccia tra Mirko e Greta che ha messo la parola fine alla loro storia. Alfonso Signorini ha mandato i due in mistery e Mirko ha esordito: “Sono molto felice di vederti, grazie per le belle parole che hai detto e sono molto felice che tu e Perla abbiate legato perché è un bel messaggio”.

Grande Fratello, Greta svela un retroscena su Mirko

“Quando sono entrata a Temptation Island vivevo un momento molto delicato e ho conosciuto un uomo che ha saputo prendermi in modo molto delicato. Mi sono lasciata andare come se gli avessi chiesto aiuto. Ho fatto la stessa cosa con lui. Forse abbiamo sbagliato la forma era più amicizia che amore. Lui mi ha raccolta con il cucchiaino ed è stato un grande uomo, il bene è tanto non rinnego nulla”, ha spiegato Greta.

Dopo l’incontro con Mirko, Greta è tornata nel salone con gli altri e ha fatto una rivelazione a Letizia e Paolo. “Mi ha detto una roba strana prima, una rivelazione che non ho ben capito. Mi ha detto una frase strana, mi ha detto “fuori son successe nel mentre tante cose che non sai, quindi non continuate a parlare di quello che è stato”. Non so ragazzi. Voi l’avete sentito? No? Allora chiedo a Perla quando torna qui. Sì dopo lo chiedo a lei perché non ho capito il senso“.

Mirko e Greta si erano lasciati così, ma ad oggi quei giorni sembrano molto lontani… #GrandeFratello pic.twitter.com/TcW1to6LwO — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

Anche il pubblico del Grande Fratello si è interrogato sulla frase pronunciata da Mirko Brunetti e su Twitter ha provato a cercare una spiegazione: “Secondo voi cosa intendeva Mirko nella frase che ha detto a Greta? Io non ho capito proprio, che intendeva sono successe cose fuori che non sapere quindi non parlate di quello che è successo”, Secondo me dei vari accordi come il Cagliari gate (Greta era stata vista in compagnia di un calciatore del cagliari) ecc che la gente ha pensato che ci fossero accordi tra loro”.