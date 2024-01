Il vero volto di Greta scoperto dagli utenti del Grande Fratello. O almeno è quello che i social hanno scritto in queste ore, quando dalla diretta di Mediaset è stato estrapolato un video in cui Greta fa una confidenza a una interdetta Monia. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo all’interno della casa del Grande Fratello.

In questi giorni Greta è stata accusata di volersi ‘allisciare’ Sergio per non essere nominata, visto che qualche tempo fa il concorrente ha ammesso di provare un certo interesse per lei. I due si sono trovati insieme a parlare in cucina insieme a Monia La Ferrera, con l’ex tentatrice che indossava un completino leopardato molto sexy che ha catturato l’occhio del ragazzo, che le ha fatto una battutina provocante: “La tigre della Malesia si è risvegliata”.

Grande Fratello, Greta criticata per il discorso sul ‘potere’ con Monia

E poi, notando una briciola sul collo della ragazza, ne ha approfittato per togliergliela senza esitare, suscitando la replica di Greta che in tono scherzoso le ha detto: “Smettila di toccarmi”. Dopo aver chiacchierato in cucina, Greta si è confidata con Monia proprio su Sergio, ma il suo discorso è stato molto criticato dal web. “Greta che stuzzica Sergio e una volta andato via dice a Monia “quale potere muove il mondo? io faccio la scema che va in guerra ma non lo sono, ho le mie armi ora le tiro fuori”, scrivono gli utenti.

“Greta sei un pò confusa … non sei a TI Sergio non deve essere tentato … il potere della vita è il cervello non la patata !!! #grandefratello”, “Greta sta giocando con il fuoco, che glow down. Ieri nell’ordine ha detto: Che fa la scema per non andare in guerra; che il potere che muove il mondo è l’organo genitale femminile pensando così di poter ammaliare Sergio; che ha almeno 3 (?) personalità”.

“Greta che dopo aver fatto 2 moine a Sergio dice a Monia che il potere del mondo è la vagina. Per poi concludere con :” SO USARE LE MIE CARTE”. MA NATURALMENTE SE BEATRICE DICE CHE È DISINIBITA È PERFIDA E CATTIVA?! MALE MALE, A TRATTI MALISSIMO!”, “Greta oggi ha detto a Monia “lo sai qual è il potere più grande del mondo (la patata)?” Riferendosi a Sergio e voi criticate Beatrice per quello che ha detto??! #GrandeFratello”.