Perla dentro al Grande Fratello, Mirko anche: è rientrato nella casa ma momentaneamente nella puntata di lunedì scorso. Resterà qualche giorno con la ex e gli altri e questo è quello che gran parte del pubblico aspettava: rivedere sotto lo stesso tetto gli ex protagonisti di Temptation Island e incrociare le dita per il ritorno di fiamma. Sono diversi mesi che la storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero tiene incollati alla tv e ai social i fan.

Perché dopo il brutto epilogo a Temptation Island, dove i due si sono lasciati, si sono rivisti al Grande Fratello e forse questa volta la frase “certi amori fanno giri immensi e poi ritornano” si concretizzerà. Ma le premesse non vanno proprio in questa direzione, anche se durante l’incontro in diretta, nel tugurio, i due sembravano aver ritrovato un grande feeling.

GF, Mirko “annienta” Perla: applausi dai fan

Di fatto, una volta chiuso il collegamento con Signorini, Mirko non ha fatto altro che riprendere Perla. Ramanzine su ramanzine, per la maggior parte apprezzate dal pubblico social, va detto. Dunque se le si aspettava coccole e carezze dal fidanzato storico che, fino a prova contraria, è ancora ex, si è presto dovuta ricredere e il motivo è presto detto.

Già al termine dell’ultima puntata del Grande Fratello, Mirko aveva espresso le sue perplessità a Perla: non gli è proprio piaciuto il modo in cui ha trattato Beatrice e la supponenza con la quale dava consigli anche ad altri gieffini. “Perlì e poi un’altra cosa, ma hai preso una laurea in psicologia? Dici agli altri di farsi delle analisi e dei percorsi. Pensa a te stessa. Non devi fare così”.

Mirko: "Pesa le parole, grazie, che non lo fai mai qua dentro. Pare che stai sempre con lo spritz nella sdraia a Tenerife"



Lui che non ne fa passare una..

Continua instancabile ad asfaltare senza riposo e senza prendere fiato. #Beatrice#GrandeFratello pic.twitter.com/rAoOd6RKqH — sara primavera (@saraprimaveraa) February 15, 2024

E ancora, gli errori grammaticali che commette Perla nella casa: “Comunque volevo dirti anche un’altra cosa, si dice instaurare e non restaurare, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto”. Fino all’apice, quando in giardino Mirko si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: “Pesa le parole, grazie, che non lo fai mai da quando sei qua dentro. Pare che stai sempre con lo spritz nella sdraio a Tenerife”. E se lei è rimasta a bocca aperta, dai fan solo grandi applausi per questa “nuova versione” di Mirko.