Mancano pochi giorni e come da tradizione si spegneranno le luci della casa del Grande Fratello. La finale è in programma per il prossimo 31 marzo e solo allora conosceremo il nome del vincitore o della vincitrice di questa 18esima edizione. Ma fino ad allora ci saranno altre eliminazioni e altri finalisti da eleggere. Nel frattempo la casa continua a essere divisa in due gruppi ben distinti.

Gruppi che, complice anche la stanchezza dopo quasi 6 mesi trascorsi dentro quelle quattro mura, continuano a stuzzicarsi e discutere in modo anche molto animato. Per esempio Zeudi Di Palma e Mariavittoria Minghetti. Se la prima ha sempre ricevuto il supporto di Chiara Cainelli, la seconda può invece fare affidamento sull’amica Jessica Morlacchi, in uno scontro a quattro che si è manifestato anche nella puntata di lunedì sera.

GF, Zeudi e la rivelazione su Tommaso

Ad indispettire Zeudi, in particolare, è la gelosia che MaVi manifesterebbe nei suoi confronti ogni volta che si avvicina a Tommaso Franchi, da mesi ormai suo ‘fidanzato’. “A me piace tanto Tommaso, solo che non riesco ad inquadrarlo perché fondamentalmente non lo vivo”, ha ammesso a sorpresa l’ex Miss Italia chiacchierando con Chiara, come mostra una clip pubblicata sul sito del reality.

La terza finalista del GF vorrebbe approfondire il rapporto con Tommaso, ma teme la gelosia della sua ragazza: “Quando sto con loro, ho paura che Mariavittoria sia gelosa di me per Tommaso e Tommaso sia geloso di me per Mariavittoria. Hai capito la mia paura qual è stata“.

Questo è il motivo per cui ha sempre preferito prendere le distanze dalla coppia dei Tommavì al Grande Fratello: “Capisci perché non mi sono mai avvicinata a loro più di tanto? Perché mi sono sempre sentita di troppo, e quindi ho sempre fatto passi indietro, che devo fare? Tommaso è comunque un uomo molto fedele, quindi magari ha avuto dei momenti in cui ha evitato di parlare con me”. Chiara le dà ragione e rilancia: “Io vorrei che le coppie ora si separassero: sarei curiosa di vedere cosa succederebbe se tutti si separassero”. Chissà…