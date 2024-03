Nella casa del Grande Fratello la nuova coppia formata da Alessio e Anita ha attirato l’attenzione di tutti. Un amore nato a poco dalla finale del programma, in programma il 25 marzo, grazie allo zampino del Grande Fratello, che la scorsa settimana ha regalato ai due una serata in suite, con cena romantica e la possibilità di dormire da soli. Una buona parte dei concorrenti di questa edizione, ha fatto il suo ingresso nella casa a settembre.

Molti altri invece sono entrati a reality già avviato, proprio come Alessio Falsone, entrato nella casa insieme a Simona Tagli, probabile terza finalista di questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Come detto, l’ultima coppia nata è quella formata da Anita Olivieri – che ha lasciato lo storico fidanzato Edoardo Sanson – e Alessio Falsone, che dal suo ingresso nella Casa aveva stretto un forte legame d’amicizia con Perla Vatiero, concorrente che aveva aperto a un possibile interesse verso il giovane.

“Fermate questa vergogna”. Grande Fratello, chiesta la squalifica per Perla cosa è successo





Grande Fratello, Anita critica Mirko e Perla con Alessio

Anche lo stesso Mirko Brunetti si era allontanato da Perla dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della ragazza su Alessio fatte durante la notte a Greta e Sergio. Niente di fatto, perché Alessio ha poi intrapreso una storia con Anita Olivieri, concorrente che in queste ore ha commentato la storia tra Perla e Mirko. Come sappiamo i due ex, dopo l’esperienza a Temptation island, si sono ritrovati nella casa del Grande Fratello e ormai sono mesi che i due hanno confronti e scontri, prima nella casa e dopo l’uscita del giovane durante le dirette.

Secondo molti telespettatori si tratta solo di dinamiche create a tavolino per gli ascolti del programma, mentre altri credono ancora nell’amore tra i due ex fidanzati. In queste ore anche Anita Olivieri ha commentato la storia tra i due e lo ha fatto tirando una frecciatina a dir poco velenosa. “Anita ha detto ad Alessio che non crede alla coppia Mirko perla e che fuori dalla casa si lasceranno xché è una coppia fasulla”, si legge su X, dove gli utenti hanno commentato la frecciatina di Anita.

Anita ad Ale poco fa:"ma tu veramente credi alla farsa di mirko e perla? Quei due usciti da qui non si calcoleranno di striscio"

Ale:"ma ti pare io credo in loro"

Anita:"ahahah credici ne riparliamo fra qualche mese"#perletti #riccangi BASTA FACCIAMOLA FUORI L'HA DETTA ENORME pic.twitter.com/l2c0osSSNr — Esse✍️🏼 (@essee121) March 16, 2024

“È il suo modus operandi … Screditare gli altri … Non mi piace dal giorno 0 appena finita la 1 puntata disse di essere stata sempre emarginata perché bella, nessuna ragazza voleva fare foto con lei .. bugiarda e ridicola”, “Che falsona è che invidiosa …. Prima mette le corna al fidanzato storico e poi lo smerda davanti tutta Italia”, “Dobbiamo credere a lei e Alessio?? Spero che escano lei e il suo fake boy!”.