Non ci sono state grosse sorprese durante la semifinale del Grande Fratello andata in onda lunedì 24 marzo su Canale 5. A dire il vero, nessuna sorpresa per chi ha seguito l’edizione 18 da casa e ha già intuito come si concluderà. Gli unici momenti di “giustizia” della serata sono stati l’ingresso di Helena Prestes come quarta finalista e una delle eliminazioni, molto attesa dal pubblico sui social.

Quello che ha davvero stupito gli spettatori, però, è stata l’eliminazione di Shaila Gatta, che ha visto sfumare il sogno di entrare in finale. Dopo aver pescato fortunatamente il bollino dorato nel piramidale, è stata proprio Shaila a decidere chi mandare in televoto con lei per raggiungere la finalissima del prossimo lunedì. L’ex velina ha scelto Helen chepoi modella ha scelto Chiara, forse pensando di portare con sé l’anello più debole, o forse con l’intento di concedere un’altra settimana di permanenza a Mariavittoria, sua amica.

Grande Fratello, polemiche per il discorso di Chiara a Mavi

Il televoto ha visto prevalere Chiara Cainelli, che ha ottenuto più del 30% dei voti, rimanendo in gioco anche se non tra i finalisti. A confronto finale sono rimaste solo Helena e Shaila, con la modella brasiliana che ha conquistato il 52% delle preferenze, guadagnandosi così il tanto ambito posto come quarta finalista. Dopo la semifinale, si è accesa una discussione interessante tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Chiara ha lanciato una riflessione a Mariavittoria, dicendole che, a suo avviso, Helena Prestes ha scelto di mandare in nomination Chiara per un motivo ben preciso, insinuando che la modella brasiliana avesse un piano dietro la sua decisione.

Secondo la Cainelli, infatti, Helena avrebbe agito con intenzioni non completamente sincere, mettendo la pulce nell’orecchio di Mavi sulle reali motivazioni che avevano portato la sua amica a fare quella scelta. Mariavittoria, però, ha respinto quelle accuse, spiegando alla collega che, secondo il suo punto di vista, Helena non l’ha scelta per proteggerla perché consapevole della sua forza e di quella di Shaila. Non vedendo niente di male nella decisione della modella, la Minghetti ha cercato di difendere l’amicizia che lega lei e Helena.

Il discorso di Chiara non è passato inosservato e ha suscitato numerose reazioni sui social. I fan del programma hanno criticato aspramente le parole della Cainelli, accusando ancora una volta di mettere in cattiva luce Helena con le sue amiche. “Oh menomale che Chiara era quella che non metteva mai zizzania, che non provocava, che non si intrometteva nei rapporti degli altri, che non sparlava di Helena per metterla contro qualcuno. Alla faccia eh. Che carogna. Che vile. Che infida”,si legge infatti su X.

Quando ci fu la catena per la prima finalista donna Helena scelse per amicizia Amanda e fu criticata perché avrebbe dovuto scegliere Shaila, ora che ha scelto di sfidare Chiara viene criticata perché doveva scegliere Mavi… Decidetevi 😆



Votiamo Mavi!!! #heleners #tommavi pic.twitter.com/Vidnt94hco — capishi? (@cili_e_gina) March 25, 2025

“Helena non ha scelto Mavi perché aveva paura che uscisse lei e sarebbe stato così lo sappiamo tutti. Ha rischiato molto sfidando chiara ed è solo da apprezzare la sua scelta”, “Ma poi che stronza, chiara dice che avrebbe scelto shaila, QUANDO NON È VERO! Stamattina ha detto a lorenzo che se lei avesse trovato il piramidale oro avrebbe scelto maria vittoria perché è la più debole! VUOLE FARE IL LAVAGGIO DEL CERVELLO A MAVI PER ALLONTANARLA DA HELENA”, “Chiarachi la solita falsa e subdola che sta cercando (anche nell’ultima settimana) di mettere Mavi contro Helena. Ieri sera mentre Helena la sceglieva ha anche detto rischio a scegliere Chiara, la falsona lo sa benissimo e poi finge come Zeudi di non sapere chi la salva….”