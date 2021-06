Brutto momento per l’ex ballerina di Amici ed ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio. A comunicarlo è stata lei stessa con un lungo post su Instagram. Solo nella giornata di ieri, lunedì 21 giugno, Sabrina aveva condiviso uno scatto in costume, al mare, in una giornata di sole. Le sue parole sembravano presagire qualcosa: “Ciao weekend… ormai sei solo un ricordo”. E oggi, martedì 22, nel primo pomeriggio ecco la story in cui Sabrina Ghio confessa di dover affrontare qualcosa di molto preoccupante.

Prima ammette: “Non sono solita parlare della mia vita privata”. E critica un hater che l’ha presa a male parole. “Se solo quest’ultimo periodo avessi avuto la forza e il coraggio di confidarvi alcuni dei momenti passati probabilmente oggi molti di voi eviterebbero commenti stupidi e superficiali”. Poi scrive: “Oggi voglio confidarvi qualcosa in più senza troppi giri di parole…”.

“Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe, dopo l’ennesimo esame e test, mi arriva una brutta notizia. Mi gira la testa e mi viene un attacco di panico (sono troppo sensibile a queste cose e ho vissuto una brutta esperienza in passato che non mi fa stare serena). Comincio a sudare ma cerco di non perdere la lucidità… Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me! Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare…”.





Giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in cui ho cercato di non pensare!”. L’ex Amici e UeD confessa di dover affrontare un intervento e di essere molto preoccupata. “Ora sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata… Con la paura nelle vene e le dita incrociate sperando che vada tutto bene!”.

Sabrina Ghio, quindi, ricorda a tutti di essere meno superficiali e inutilmente cattivi. Non serve a nulla e nessuno può sapere cosa si nasconda nella vita di una persona. “Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia – scrive Sabrina che poi pubblica una foto nel letto dell’ospedale – che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone, ma che merita comunque il vostro rispetto! Siate gentili e più buoni”.