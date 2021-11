“Maria, sono ca**i tua”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli incendia lo studio: succede sotto gli occhi di tutti

Tu sì que vales, una puntata per un super finale. Un team sempre pronto a regalare al pubblico tanti colpi di scena e momenti indimenticabili. E quando si parla di veri professionisti del piccolo schermo, non si fa molta fatica a capire che persino i tempi morti riescono a essere riempiti di sorrisi e applausi. Ma le eccezioni accadono. Ecco cosa è accaduto.

Un personaggio in particolare, ovvero Giovannino, non ha mai mollato la presa nei riguardi della splendida Sabrina Ferilli e nel corso della puntata è incorso in un vero e proprio scivolone che pare non sia stato gradito. Giovannino ha sporcato il trolley color panna di Sabrina Ferilli, motivo che ha mandato su tutte le furie la giurata.

Con toni decisamente amareggiati, ma anche con un pizzico di ironia, Sabrina Ferilli ha subito annunciato: “Mando a monte la diretta. E mo’, Maria, sono ca**i tua. E allora mandiamola a pu**ane la diretta”. Un momento televisivo più unico che raro, non credete?





E questo volando dritta verso il camerino per vedere con i propri occhi se l’amato trolley con le proprie iniziali color panna fosse davvero sporco. Ebbene si, la conferma non è tardata ad arrivare. Giovannino a quel punto è stato rincorso nei locali dietro le quinte, e si è sentito tutto: “Mica puoi fare come vuoi ogni volta. Tanto me lo ricompri. Tu i soldi ce li hai”.

Scherzo decisamente ben riuscito, seppur Maria de Filippi abbia alzato le mani dicendo che non c’entrasse nulla: “Io non c’entro nulla”. Risate dopo risate, il siparietto è stato decisamente apprezzato dagli spettatori e persino dalla padrona di casa che ha ammesso: “Mi fanno male le guance”, ovviamente per le risate no-stop.