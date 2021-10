“Tutto in testa”. Tu sì que vales, Sabrina Ferilli contro Maria De Filippi: mai visto nulla di simile

La serata di sabato 16 ottobre è stata caratterizzata in tv dalla sfida tra “Ballando con le Stelle” e “Tu si que vales”. I due programmi condotti rispettivamente da Milly Carlucci e Maria De Filippi l’hanno fatta da padrone e entrambi hanno ottenuto ottimi ascolti. In particolare lo show di Rai1 ha totalizzato il 23,92% di share, risultato di pochissimo superiore per la trasmissione di Canale5, 23,93%. È stata dunque Maria ad aggiudicarsi la vittoria.

Come sapete la De Filippi e Sabrina Ferilli sono molto legate e da tempo l’attrice romana è il bersaglio preferito dalla conduttrice per scherzi e ‘trappole’. Stavolta, però, la rappresentante della giuria popolare del programma ha voluto cambiare i ruoli. Non più vittima, ma artefice di uno scherzo proprio ai danni dell’amica Maria. Naturalmente ha dovuto fare tutto da sola, visto che nessuno ‘osa’ mettersi contro la moglie di Maurizio Costanzo…

Così Sabrina Ferilli ha atteso la conclusione dell’esibizione di un concorrente, poi ha chiamato Maria De Filippi con la scusa di rivelarle un segreto. Sabrina si trova in una poltrona un po’ distante dalle altre e ha attirato a sé la conduttrice. Poi l’attrice ha chiesto: “Qui cerco sempre persone che possano aiutarmi a farti scherzi. Secondo te ci riesco?”. “No” la pronta risposta di Maria De Filippi.





“E quindi faccio da sola” sono state le parole di Sabrina Ferilli mentre versava il contenuto di una bottiglietta d’acqua che stava bevendo sulla testa di Maria De Filippi. Una sorpresa che la conduttrice non si aspettava. E sì che Sabrina ha faticato un po’ per far venire Maria ai suoi piedi. Poi, però, lo scherzo è riuscito alla perfezione. La vendetta è stata servita.

Semplicemente a bocca aperta i vari Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Belen Rodriguez. Poi Sabrina Ferilli ha ‘infierito’ scherzando: “La Queen è sweet, è bagnata. Guarda che fi*a, sembri Kim Basinger in 9 settimane e ½…”. Poi ha aggiunto: “Questo è il minimo dopo quello che mi fai”. Subito dopo Maria De Filippi ha approfittato di un momento di distrazione di Sabrina Ferilli e le ha versato addosso il resto dell’acqua. Botta e risposta fulminea, alla fine farla a Maria è sempre difficile!