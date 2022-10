“Questo è per te”. Dal cancro a Tu sì que vales: Sabrina Ferilli in lacrime per la concorrente

Sabrina Ferilli in lacrime a Tu si que vales. Un’altra puntata del noto show di Canale 5 è andata in archivio con tante emozioni e momenti iconici. Intanto vi diciamo subito che, dopo l’incidente dell’ultimo appuntamento, stavolta tutto è filato liscio. Nella scorsa puntata, infatti, i primi artisti in gara, gemelli vietnamiti, hanno fatto preoccupare tutti cadendo in diretta. Nonostante l’incidente, comunque, i concorrenti hanno proseguito l’esibizione in modo eccezionale.

Stavolta a catturare l’attenzione di pubblico e giuria è stata Antonietta Messina, 59 anni, e una storia di dolore e battaglie alle spalle. La donna, infatti, è stata colpita da un brutto male anche se 13 anni fa sembrava aver sconfitto il mostro. Purtroppo, però, recentemente, il tumore è tornato nella sua vita. Nonostante ciò Antonietta ha deciso di riprendere questa personale guerra, senza darsi per vinta o cedere alla disperazione.

Un’esibizione da brividi, Antonietta incanta tutti

La sua esibizione è stata così un vero e proprio inno alla vita, anche perché ha portato in gara il brano “La vita” di Shirley Bassey. L’ingresso di Antonietta, piuttosto emozionata e non a suo agio sul palco, non faceva presagire nulla di quanto poi è realmente successo. La donna, infatti, non appartiene al mondo dello spettacolo, come lavoro fa la camiciaia. Ma, quando ha iniziato a cantare, ha letteralmente incantato tutti i presenti e il pubblico a casa.

Antonietta Messina ha dimostrato di avere un talento non comune e confermato che la scelta di continuare a cantare nonostante il male è stata giusta. Con la sua voce splendida, limpida e cristallina la concorrente ha interpretato meravigliosamente la canzone emozionando pubblico e giurati. Sabrina Ferilli, in particolare, non è riuscita a trattenersi e ha pianto per buona parte dell’esibizione.

Dal suo canto Belen Rodriguez ha voluto abbracciare la concorrente al termine della performance affermando: “Scusa, non ce la faccio, grazie per questa lezione”. Maria De Filippi ha commentato: “Allora, tutti, nel pubblico, non penso che le persone si sono alzate per quello che hai raccontato prima, ma per come hai cantato. Sconfitto una volta il male, sconfitto la seconda, andiamo avanti con questi pensieri”. Tutti, compresi Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi hanno applaudito e apprezzato moltissimo l’esibizione di Antonietta che ha ottenuto meritatamente un successo totale.

