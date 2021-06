Non sempre nel mondo dello spettacolo è semplice stringere rapporti di amicizia sinceri. Anzi, spesso le luci dei riflettori sembrano essere un ostacolo. Ma ci sono delle eccezioni. Sicuramente tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli esiste un legame molto particolare. D’altra parte è stata proprio la regina degli ascolti, ad esempio, a volere l’attrice come giudice popolare nel programma “Tu si que vales” al posto di Iva Zanicchi. Una mossa azzeccatissima, a giudicare dall’esito.

Proprio nel corso di un’intervista al settimanale VeroTV, Maria ha affermato: “Sabrina non è solo un’amica, ma una donna molto divertente”. E il loro divertimento lo trasmettono al pubblico ogni volta che scherzano e si lasciano andare con la complicità degli altri giudici di Tu sì que vales. Non solo, Maria ha pure dichiarato che non avrebbe alcun timore di condurre proprio in coppia con Sabrina il prossimo Festival di Sanremo: “Andrei di corsa!”.

Recentemente l’attrice romana, protagonista di tante fiction di successo, ha rilasciato un’intervista a Grazia e ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi. Rendendo noti particolari inediti e divertenti retroscena. D’altra parte sembra proprio con Sabrina vicino Maria riesca a trovare una comicità che non è proprio uno dei suoi tratti tipici. Ora Sabrina dice: “Ci conosciamo da vent’anni, vado nelle sue trasmissione a occhi chiusi. Si è conquistata la mia fiducia e credo sia reciproco”.





Spesso è proprio Maria De Filippi a fare degli scherzi alla sua amica Sabrina Ferilli: “Quella signora lì voi non sapete chi è veramente, è il contrario di quello che sembra. Lei studia come mettermi in difficoltà. Anche se io vado da Gerry o da Rudy, Teo e chiedo sapete se Maria fa qualche scherzo, se arriva qualcuno… ‘No, no’, lei prepara completamente tutti”.

Ad un certo punto Sabrina Ferilli decide di raccontare un aneddoto davvero curioso che svela molto del rapporto esistente con Maria De Filippi. “Una volta mi ha chiamato alle due di notte, pensavo fosse successo un dramma. Mi voleva fare i complimenti per il film. Da qui capite tutto”. Eh già. Due caratteri così diversi, eppure unite da una bellissima amicizia. E pazienza se qualcuno preferisce ‘ricamare’ anche su questo. È tutta invidia!