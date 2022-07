“Avevo 40 anni e lei”. Rudy Zerbi e quel retroscena mai raccontato su Maria De Filippi

Rudy Zerbi e Maria De Filippi, un legame fortissimo e un’amicizia che profonda. A raccontare retroscena importanti sul loro rapporto è stato proprio l’insegnante di Amici. Lo ha fatto durante un’intervista rilasciata Lorella Cuccarini nel format che la ballerina gestisce su YouTube ‘un caffè con’ e che ha avuto proprio Rody come primo protagonista. “Io non mi sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera”.



“A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”. E ancora Rudy Zerbi ha aggiunto: “Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti”.





Rudy Zerbi e Maria De Filippi, storia di un’amicizia



E ancora: “Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”. (Leggi anche Amici 21, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano vuotano il sacco: è necessario)



Nel corso della sua chiacchierata con Lorella, l’insegnante di canto ha parlato della sua precedenza esperienza in radio. “La radio è proprio la mia casa ed è il posto dove mi sento più a mio agio e come si suol dire ‘entro in ciabatte’. Non solo perché la faccio molto presto alla mattina, ma mi sento completamente a mio agio. La televisione come l’ho fatta io fino a oggi non è da protagonista, conduttore”.



“Quindi è una TV che mi ha sempre lasciato la comodità di stare in un ruolo di lato. È più semplice. In radio conduco e ho un mio programma. Da quando non lo faccio più rimpiango molto il mio lavoro da discografico. Ho avuto la fortuna di lavorare con gli artisti più grandi al mondo. In Italia con tutti, forse solo con te (rivolgendosi a Lorella) non ho avuto modo, porca miseria”.

“Tu non sei capace”. Amici, Rudy Zerbi ci va giù pesante con Anna Pettinelli. Tutto davanti agli allievi