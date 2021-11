“Imbottita di farmaci da 20 giorni”. Rosa Perrotta, la confessione dopo la nascita del piccolo Mario Achille

Da poche settimane Rosa Perotta ha partorito il suo secondo figlio Mario Achille avuto da Pietro Tartaglione. Un amore travolgente il loro. I due, infatti, non solo si sono cercati, trovati e conosciuti a Uomini e Donne, l’intramontabile programma condotto da Maria De Filippi su Canale5. Ma hanno anche lasciato lo studio mano nella mano e col tempo hanno avuto un figlio, Domenico Ethan.



E che c’è di strano, direte voi. Beh, Rosa e Pietro ci hanno preso gusto e con Mario Achille, nemmeno una settimana di vita, hanno fatto bis! Nelle ore scorse Rosa Perrotta 32enne ha divulgato alcune sue foto su Instagram, ritraendosi con una salopette aderente e sfoggiando una linea invidiabile per una donna che ha partorito da poco più di due settimane. C’è stato però anche qualche utente che ha storto il naso davanti ad un ritorno in forma così rapido.

Rosa Perrotta risponde agli hater



“Io vorrei capire come fate voi vip a non avere pancia subito dopo il parto, io ho partorito cinque anni fa e sembro sempre incinta”, ha scritto un’utente. Un’altra si è spinta ancora più là accusando Rosa Perrotta di presunte ‘magie’, una frase che ha mandato l’ex Uomini e Donne su tutte le furie. “Magie? Magari”, ha tuonato Rosa che ha sottolineato che al momento non ha nemmeno potuto riprendere a fare sport e che per ricominciare con l’attività fisica ci vorranno ancora dei mesi.







“Allatto, quindi non faccio diete strane o drastiche – continua Rosa Perrotta – . Ho cercato di non mettere 30 kg (nonostante ne abbia messi 15) -, di mantenere idratata la pelle, di affrontare tutto con positività. Sono da 20 giorni a casa ad imbottirmi di farmaci perché tutto vada bene. Qui non si parla di magia ma di valori ben più elevati abnegazione, sacrificio e forza di volontà”.



Insomma, Rosa Perrotta non le ha proprio mandate a dire. Rosa Perrotta è una modella e un’attrice, conosciuta al grande pubblico prima per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne e successivamente per aver partecipato all’ Isola dei Famosi 2018. Nel programma di Maria De Filippi ha conosciuto l’amore scegliendo, come detto, Pietro Tartaglione.