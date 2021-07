Rosa Perrotta e Piero Tartaglione, la coppia ha scelto il nome del bebè. Un amore nato ancora una volta nello studio televisivo di Uomini e Donne e che tocca il cielo con un dito. Si, perché il dating show di Maria De Filippi è realmente ricco di magia e di storie d’amore pronte a spiccare il volo. Dal 2017 ad oggi, per la coppia UeD i progetti per il futuro continuano a concretizzarsi.

I fan non possono che apprezzarli da quando insieme hanno deciso di continuare la relazione lontani dalle telecamere, tutto per fare diventare concreti i loro sogni d’amore. Ed è accaduto fino ad oggi: la coppia è in attesa di fare entrare Mario Achille nella loro vita.

Questo il nome scelto per il secondogenito e in un’intervista Tartaglione ha spiegato il motivo della scelta del nome. Il fratellino di Domenico Ethan, che oggi ha due anni, avrà due nomi, ovvero il primo più “tradizionale”, come affermato da Piero per il settimanale Nuovo, e poi un dettaglio curioso rivelato a tutti.





“Siamo tradizionalisti, Mario è il nome del papà di Rosa. Domenico, invece, è quello di mio padre”. Tradizioni familiari che si mantengono, dunque, soprattutto in vista del trasferimento della coppia in Lombardia. Ma per il bebè in arrivo, mamma e papà cominciano a rimboccarsi le maniche, con gioia nel cuore e voglia di dare sempre il meglio.

“It’s another boy! Ebbene sì, sono destinata ad essere circondata da maschietti…Le quote rosa restano in minoranza in famiglia: arriverà un fratellino per Ethan. E noi siamo super felici. Ti aspettiamo Mario Achille”, con queste parole Rosa Perrotta ha annunciato a tutti la lieta notizia.