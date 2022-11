In tanti si saranno accorti della sua mancata presenza nel piccolo schermo da ormai moltissimo tempo. Rosa Perrotta è decisamente sparita dalla televisione e ora ha spiegato il motivo di questa sua prolungata assenza. Chi la segue sui social network può certamente rendersi conto che la sua vita è comunque molto attiva, visto che quasi quotidianamente parla di sé e della sua famiglia. Ma in tv il suo volto è praticamente scomparso e sono tanti i telespettatori che sono dispiaciuti per questa sua decisione.

Rosa Perrotta è sparita dalla televisione per un motivo ben preciso, che ora è stato confermato dalla diretta interessata. Il mese scorso l’ex Uomini e Donne ha fatto preoccupare tutti dopo l’annuncio sul figlio Ethan: “La faccia di chi non trova pace da giorni. Stiamo andando in ospedale. Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo”. Si era probabilmente trattato di una una reazione allergica alla base del problema, ma fortunatamente poi la situazione era rientrata alla normalità e c’era stato un sospiro di sollievo.

Rosa Perrotta sparita dalla televisione: il motivo dell’assenza

Rosa Perrotta ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna e qui ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a sparire dalla televisione. Un motivo che ha rivelato senza farsi troppe preoccupazioni e senza fare troppi giri di parole. Nonostante abbia due figli, ha precisato di avere ugualmente ottimi guadagni economici: “Non pensavo che dopo due figli potessi lavorare il doppio, ma sono proprio Ethan e Achille che mi danno nuove energie. Ho trovato la mia strada, lavoro il doppio di prima e sono felice che la gente cominci a capire.

Poi al settimanale Diva e Donna ha aggiunto sul lavoro: “La gente ha capito, visto che ora c’è pure il sindacato delle influencer, che questo non è un gioco”. Poi ha svelato la motivazione che l’ha allontanata dal mondo della tv, dove era stata protagonista in alcune trasmissioni di Barbara D’Urso prima del suo stop: “I programmi che finora mi hanno proposto non mi interessavano. Se ci sarà qualcosa tornerò. Anzi, qualcosa bolle in pentola. Dico solo che sarà qualcosa per le donne e per le mamme”.

Rosa Perrotta è nata nel 1989 ed è stata protagonista a Uomini e Donne nel 2016-2017. Lì ha trovato l’amore della sua vita, Pietro Tartaglione. Poi nel 2018 è andata a L’Isola dei Famosi. Per quanto riguarda i suoi figli, Ethan è venuto alla luce 3 anni fa, mentre Achille nel novembre del 2021.