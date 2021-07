Romina Power e un dolore che non passa. Quello ancora aperto per la scomparsa della figlia Ylenia. Lo scorso mese di novembre la cantante aveva commosso tutti. L’occasione era il 50esimo compleanno dellaf figlia. “I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti. I compleanni riportano i ricordi, tracciano la nostra vita e ci danno un senso del tempo che passa. Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione”.



“In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno”. Poi Romina Power aveva tratteggiato un ricordo di Ylenia. “Era affettuosa e protettiva con le sue sorelline . Era la migliore maestra che loro potessero avere. Lei conosceva solo amore. Egoismo, vanità e meschinità erano mondi sconosciti a lei”, “Vicino al mare, nel sole era piu’ felice che mai! Come me , Ylenia è amante della natura incontaminata, luoghi remoti , gente semplice ,genuina”, “Ylenia è bella così com’ è. Non ha bisogno di trucco. Così come la sua anima risplende in ogni suo gesto, in ogni suo pensiero”.



Poi Romina Power concludeva: “A lei, furbizia e meschinità sono sconosciuti. Come poteva prevedere la cattiveria di cui l’uomo è capace?”. La figlia di Albano Carrisi e Romina Power è scomparsa dalla città di New Orleans quando aveva solo 24 anni e le ipotesi su ciò che le possa essere successo sono davvero tante. Qualcuno parla di omicidio, altri di una nuova vita lontano dalla famiglia perché incapace di vivere sotto le luci della notorietà.







Aaltri ancora sostengono che questa viva sotto un programma di protezione testimoni. Infine, c’è l’ipotesi sostenuta da Albano e dalla polizia di New Orleans, ovvero quella secondo cui Ylenia possa essersi suicidata gettandosi nel fiume Mississippi. Al Bano e Romina Power, per anni, si sono battuti insieme per cercare la figlia.



Ma ancora oggi, dopo vent’anni, il mistero rimane. Oggi Romina Power, ha voluto condividere con tutti i suoi seguaci il ritrovamento di alcune vecchie foto di famiglia, scatti suoi e dell’ex marito, in cui ci sono anche i due figli, Yari e Ylenia. Immagini che hanno toccato nel profondo Romina, fotografie che non sapeva più di possedere.