Romina Carrisi in lacrime a Oggi è un altro giorno. In queste ultime settimane il pubblico sta vedendo la figlia di Al Bano e Romina Power come presenza fissa del programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone che ha chiuso questa stagione con un’ospite speciale: protagonista dell’intervista proprio Romina Power, che si è raccontata a 360° e senza filtri. Una vita piena e costellata di grandi successi per la cantante,

ma segnata anche da molti dolori. Come quello causato dalla scomparsa della figlia Ylenia, ancora oggi avvolta nel mistero dopo 27 anni. Poi il rapporto con Al Bano, che è molto cambiato dice Romina ma “sul palco siamo sempre gli stessi, è ancora molto divertente lavorare con lui. Poi certo fuori sono cambiate molte cose, ma sul palco no”.

Romina Carrisi in lacrime: “Succede ogni volta che se ne parla”



“Forse è per questo che il pubblico ci vuole così bene”, ha aggiunto Romina Power. Che poi racconta di quando la sua mamma andava a Cellino San Marco e confessa che Al Bano non amava molto quei momenti per delle problematiche e discussioni tra suocera e genero. Bellissimo il rapporto con la suocera: “Aveva un’ingenuità simile a quella dei bambini. Io e lei abbiamo allevato i 4 figli”.







“La più grande conferma di amore che ho avuto da lei è stato quando nel 2013 abbiamo cantato di nuovo insieme con Al Bano a Mosca e lei si è pagata il biglietto da sola in prima fila e si è lanciata su di me per baciarmi”. Altro grande dolore la morte della sorella Taryn, attrice e insegnante, avvenuta l’anno scorso.

E proprio questo ricordo di Taryn ha fatto emozionare non poco la figlia Romina, presente come sempre in studio. Emozionare fino alle lacrime, come ha poi svelato anche la stessa tra le Storie di Instagram, dove ha ricondiviso il filmato in cui si commuove in diretta e svelato, con l’emoticon di un cuore spezzato: “Ogni volta che si parla di mia zia Taryn”.