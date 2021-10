Albano Carrisi è uno dei protagonisti di ‘Ballando con le stelle’ in questa nuova edizione. Il suo successo come cantante è ovviamente stellare e ancora oggi rappresenta uno degli artisti più amati e apprezzati in Italia. Ha costruito delle famiglie bellissime sia con Romina Power che con Loredana Lecciso e a lasciare tutti stupiti è stata stavolta la figlia Romina Carrisi. In un’intervista rilasciata a ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone, ha infatti raccontato un episodio finora rimasto segreto.

L’artista di Cellino San Marco ha confessato recentemente di essersi pentito di aver concesso a troppe persone di intromettersi nella sua vita di coppia: “Ho permesso a troppe persone di mettere il becco tra di noi. Ora non consento più ad anima viva di varcare il confine della nostra coppia”. Un ulteriore elemento che lascia pensare una crisi insanabile tra la coppia c’è stato a Verissimo. Poi sull’arrivo del terzo nipotino: “Sì, penso sia felice, non l’ho sentita”. Ma ora ecco la bomba sganciata dalla figlia.

Alla domanda su cosa abbia detto al genitore, prima della sua esperienza a ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, Romina Carrisi ha affermato davanti alle telecamere: “Gli ho detto solo vai e divertiti. A 78 anni ha energia da vendere”. Ma è successo qualcosa nel loro rapporto, di cui nessuno ne era a conoscenza, almeno fino a questo momento. Entrambi avevano preferito non parlarne pubblicamente, ma ora è stata la giovane a rompere il silenzio su un fatto decisamente inaspettato e inedito.





Durante dunque la sua intervista dalla Bortone, Romina Carrisi ha svelato che con papà Al Bano non ha avuto rapporti per tre mesi: “Dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo, abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando con le stelle”. Poi le è stato chiesto di dire qualcosa in più e la figlia ha aggiunto scherzosamente: “Ne parlerò in un’altra puntata”. Nonostante questa precisazione fatta per sdrammatizzare l’episodio, successivamente ha comunque rivelato qualche piccolo particolare.

Romina Carrisi ha chiuso l’argomento così: “Ci siamo chiariti, ogni tanto capita. L’importante è chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa”. Quindi, non ha rivelato i dettagli che hanno portato all’allontanamento momentaneo. Non si è trattato comunque di nulla di irreparabile, visto che adesso sono tornati a parlarsi e nn ci sono più momenti di gelo tra padre e figlia.