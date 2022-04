Si torna a parlare di Roger ed Estefania all’Isola dei famosi. Dobbiamo però fare una premessa: in tanti sospettano che tra i naufraghi non ci sia nulla, solo una strategia e niente di più. Insomma, secondo alcuni naufraghi e soprattutto fan del programma, i due diretti interessati neanche si sopportano più di tanto, ma stanno insieme solo a scopi televisivi e niente altro. Forse si tratta di una valutazione un po’ troppo esagerata. Probabilmente la verità, come spesso accade in questi casi, è sempre nel mezzo.

Magari i due si piacciono, stanno bene insieme, ma in fondo nulla di più. A mettere ulteriore benzina sul fuoco è l’ex di Roger, Beatriz Marino. La ragazza è l’ospite a sorpresa dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. La meravigliosa brasiliana ha raccontato di aver avuto una relazione durante gli ultimi due anni con Roger e che a febbraio hanno anche fatto una vacanza insieme, prima che Balduino partisse per l’Isola dichiarando amore.





Roger messo al muro dalla ex Beatriz: “Dimenticati di me”

Poi è successo quello che è successo, sull’Isola dei Famosi Roger si è legato sentimentalmente a Estefania e la cosa non è andata giù a Beatriz che ha voluto un confronto con il suo ex. La brasiliana ha detto in studio di fronte a Ilary Blasi: “Vedo che hai dimenticato velocemente tutto ciò che ci siamo detti prima che tu partissi.

Dicevi che mi amavi, che ti mancavo, che volevi vedermi dopo l’IsolaTi conosco e so che quando esci da lì vieni a cercarmi. Scordati il mio indirizzo”. A questo punto però Roger non nega nulla, se non l’amore: “Quando ci vediamo ci divertiamo sempre. Io e lei abbiamo avuto una lunga storia, ma ci siamo lasciati da otto nove mesi”.

E ancora Roger: “Siamo rimasti amici. Io non ho detto che sono innamorato di Estefania ma che mi piace stare vicino a lei”. Qui però succede qualcosa di imprevisto. Al rientro in Palapa, Estefania pensando di non essere sentita commenta: “Hai fatto una figura di mer*a”. Naturalmente era rivolta al suo presunto (sedicente) compagno Roger. Chissà cosa succederà adesso.

“Mi dispiace, torni in Italia”. Isola dei Famosi, Ilary Blasi legge l’esito del televoto