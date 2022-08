Roger Balduino, nuovi problemi di salute. L’ex naufrago si era protagonista nell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi per una storia finta con Estefania Bernal. Sembrava un grande amore, ma è finito ben presto tra polemiche e recriminazioni. Fu lo stesso Roger ad ammettere: “Estefania è stata la prima a dirmi: ‘Dai giochiamo su questa cosa dell’amore tra me e te, dai che magari piace al pubblico”.

In seguito Roger Balduino si è scusato con gli altri naufraghi: “Mi spiace per la ca…ta che abbiamo fatto io e Estefania”. Poi lo scorso 2 giugno il modello brasiliano è stato costretto ad abbandonare il reality per motivi medici. Ha avuto infatti un brutto infortunio alla caviglia e le sue condizioni non gli hanno permesso di continuare. A distanza di diverse settimane, però, la sua situazione non è migliorata come sperato.





Roger Balduino, ancora problemi di salute

Sembra strano, ma ad oltre due mesi dell’addio all’Isola dei Famosi Roger Balduino non ha ancora recuperato dal suo problema. Con una serie di story su Instagram il 30enne ha mostrato le sue condizioni di salute non proprio ottimali. Nella prima mostra una fase della terapia alla caviglia tutta incerottata e commenta: “Sto per morire. Grazie Isola dei Famosi”.

Ovviamente una battuta, ma intanto le condizioni della caviglia sembrano ancora gravi. Ma non basta. Roger Balduino ha infatti pure un problema alla spalla: “Non basta solo la caviglia ora anche la spalla”. Insomma a quanto pare ci vorrà del tempo prima che Roger recuperi la perfetta forma fisica.

Recentemente il modello è tornato a parlare della sua storia con Estefania Bernal: “Anche se abbiamo un po’ finto dentro, le emozioni erano vere. Lei mi piace tanto e le voglio bene. Ora sono single e non frequento nessuno”. Poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe però riprovare con Estefania a dire la verità. Anche per capire se è come l’ho conosciuta nel reality. Ci meritiamo una possibilità anche fuori. Adesso aspetto che lei esca e poi vedremo cosa succederà tra noi due. Dentro il gioco forse io ero più preso di lei, ma può anche essere che sto sbagliando”. In realtà la reunion è avvenuta poco tempo dopo…

