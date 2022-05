Roger Balduino Estafania Bernal, ci sono grosse novità sui due naufraghi protagonisti dell’Isola dei Famosi 2022. Com’è noto, i modelli di questa edizione al reality show hanno iniziato subito una sorta di relazione. Ma l’arrivo in Honduras della ex di lui, Beatriz, ha cambiato le cose.

Ma a prescindere dalla ex fidanzata del naufrago, molti già dubitavano della storia d’amore tra Roger Balduino ed Estafania Bernal e nella 16esima diretta dell’Isola dei Famosi è arrivata la conferma. Conferma, udite udite, che ha dato proprio uno dei diretti interessati.





Roger Balduino, Estafania Bernal smascherata in diretta

C’è stato un confronto tra Roger Balduino ed Estafania Bernal e lui ha accusato lei di aver pianificato tutto, addirittura i baci che si sono dati queste settimane: “Guardate vi dico che lei è stata la prima che mi ha detto di nascosto ‘dai giochiamo su questa cosa di un amore tra me e te’. Lei mi ha proprio detto di giocare che magari piaceva al pubblico questa situazione. Tanto che io ho accettato e ho detto ‘sì va bene’”.

“Poi piano, piano mi è piaciuta davvero – ha continuato lui – Io le raccontavo tutto di me, lei invece non mi diceva nulla, di lei non so niente. Ho iniziato ad innamorarmi di lei davvero, mi mancava sul serio quando è andata sull’altra playa. Non è finto solo davanti le telecamere come per lei. Anche i nostri compagni pensano queste cose qui. Era un continuo dirmi ‘dai giochiamo baciami facciamo vedere che ci baciamo. Fa bene farci vedere che ci baciamo’. All’inizio invece io volevo baciarla e lei non voleva, diceva che non era il momento giusto, cercava sempre le telecamere”.

La reazione di Estefania Bernal: “No zero, la nostra relazione è nata per un’attrazione fisica questo sì, ma il resto non è come dice lui. Diciamo che è iniziata così e poi mi sono affezionata. Tutto è iniziato intensamente, non ho mai pensato che l’amore mi avrebbe portata in finale. Anzi è lui che gioca con me da un po’ di tempo. Impara meglio a fare l’attore. Tu sei un bugiardo e devi imparare a fare il vero uomo. E smettiamola di dire che era tutto finto, io ero davvero presa. – ha concluso – Adesso andrò avanti, ragazze di uomini come lui è pieno!”.

