Roberto Lipari, chi è il nuovo conduttore di Striscia la Notizia. E dove lo abbiamo già visto

Chi non conosce Striscia La Notizia. L’ormai leggendario tiggì satirico di Antonio Ricci è diventato un appuntamento fisso per milioni e milioni di italiani. Da anni. 33 per l’esattezza. La creatura di Ricci li ha compiuti giusto qualche giorno fa, il 7 novembre scorso. Erano infatti le 20 e 25 del 7 novembre 1988 quando fece la sua prima apparizione, su Italia 1, ” Striscia la notizia-Giornale Radio ” .

A condurlo c’erano Ezio Greccio e l’indimenticato Gianfranco D’Angelo, alla regia invece c’era Beppe Recchia. Nel corso degli anni sono stati numerosi i cambi alla guida del programma, che è rimasta un’esclusiva Mediaset, passando però sulla rete ammiraglia, Canale 5.

Dopo il recente ‘mezzo flop’ della coppia formata dal comico Alessandro Siani – Vanessa Incontrada , Antonio Ricci ha deciso di cambiare. Via Siani-Incontrada, dentro Roberto Lipari affiancato da Sergio Friscia. Ma se i primi sono parecchio noti al grande pubblico, questi ultimi lo sono decisamente meno. Andiamo a conoscere meglio il primo dei due.





Roberto Lipari nasce a Palermo il 12 settembre 1990. È del segno della Vergine. Come molti suoi colleghi ha iniziato esibendosi nei locali notturni. All’inizio della carriera accanto a lui c’era Antonio Pepati del duo “Sale e Pepe”. Ma il ‘botto’ Roberto Lipari lo fa in un secondo momento. Quando, pensate un po’, decide di aprire un proprio canale Youtube.

Fidanzato da nove anni con una ragazza di cui non vuole fare il nome perché scaramantico di lui non si hanno molte informazioni sulla vita privata. Occhi color nocciola e capelli castani di lui non si conoscono né altezza né peso. A parlare per lui, comunque, c’è la sua bella carriera.

Nel 2016 Roberto si porta a casa il primo posto nel talent show de La7 “Eccezziunale veramente”. Cinque anni dopo, come detto, lo ritroviamo, meritatamente, viene da dire, al timone di uno dei programmi più visti e amati degli ultimi anni. Ma non è la prima volta che Lipari e Striscia La Notizia sono in ‘contatto’. Roberto era già stato infatti un inviato. Nel suo curriculum c’è anche un po’ di cinema. “Classe Z” del 2017 e “Tuttapposto” del 2019. E chissà cosa gli – e ci – riserverà il futuro. Di sicuro ne sentiremo ancora parlare!