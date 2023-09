Roberta Di Padua è di nuovo a Uomini e Donne. Dama storica al pari di Ida Platano, anche lei ha avuto una relazione con Riccardo Guarnieri che poi è finita. Ma a differenza della collega di Brescia, oggi felice con Alessandro Vicinanza, lei non ha ancora incontrato l’anima gemella nello studio di Maria De Filippi. In queste prime settimane della nuova edizione ha conosciuto alcuni cavalieri ma con nessuno è andata fino in fondo. E più che altro si è resa protagonista di alcuni scontri.

Abbiamo già visto (in fondo trovate il video) il duro intervento su Claudia, la dama contestata da Roberta Di Padua per la sua scelta di conoscere più cavalieri in contemporanea, nonostante la passione scattata con Alessio, e nel nuovo appuntamento le anticipazioni dicono ch se la prenderà con Cristina. Non corre buon sangue tra le due dame e a quanto pare non si faranno sconti e saranno molto dirette l’una con l’altra, anche se non è chiaro il motivo scatenante.

Roberta Di Padua, il retroscena mai svelato su Riccardo Guarnieri

La dama di Cassino è stata poi intervistata da Uomini e Donne Magazine e tra i vari argomenti trattati sono usciti due retroscena interessanti. Uno su Riccardo Guarnieri, il suo ex che però quest’anno non è nel parterre maschile, e uno su Andrea Foriglio, corteggiatore della scorsa edizione con cui si vociferava un flirt. Ma andiamo con ordine.

Quando il giornalista ha chiesto a Roberta Di Padua se le avesse fatto effetto l’assenza dell’ex fidanzato in studio, lei ha risposto che dopo quanto accaduto questa estate il cavaliere tarantino le è proprio indifferente. Ma cosa è successo? La dama ha rivelato che durante le ultime due settimane del programma Riccardo le ha mandato dei fiori anonimi, salvo poi farsi riconoscere alla fine della trasmissione.

Peccato, dice lei, che in quel periodo stesse ancora frequentando due dame. Giusy e Mariangela, dunque Roberta ha intravisto in quel gesto solo una mancanza di rispetto verso le altre. E il gossip su Andrea Foriglio, ex corteggiatore di Nicole Santinelli? Sempre nel corso dell’intervista a UeD Magazine, la dama ha smentito queste voci e ha rivelato che in realtà non si sono mai ne visti ne sentiti.