Notizia meravigliosa per la protagonista di Uomini e Donne, che ha conseguito finalmente la sua laurea. Un obiettivo atteso a lungo e proprio dei suoi studi universitari ne aveva parlato anche durante il programma di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, grazie ad alcune foto postate su Instagram, si è scoperto che per lei è arrivata finalmente la fine del percorso e ha conquistato un risultato certamente molto interessante ed ambito.

La protagonista di Uomini e Donne ha acquisito una laurea in Scienze politiche, economiche, sociali e dell’amministrazione nell’ateneo del Piemonte Orientale. La sua tesi, come riferito dal sito Tag24, ha avuto come argomento la crisi finanziaria del 2007: settore edile e delle costruzioni. Sui social ha anche rivelato il voto ottenuto, ovvero 104 su 110. E la festa è ufficialmente partita con i suoi amici e parenti, sempre al suo fianco.

Protagonista di Uomini e Donne ottiene la laurea: “104 su 110”

La bellissima giovane, conosciuta per essere stata una protagonista e in particolare un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha commentato così la sua notizia della laurea: “Grazie a tutti per gli auguri. 104 volte Dottoressa” e ha aggiunto un cuore rosso. In pochi minuti il suo profilo Instagram è stato invaso da auguri dei suoi fan: “Congratulazioni splendida donna”, “Stupenda la nostra dottoressa”, “Bravissima”, “La bellezza dentro e fuori”, “Che sia l’inizio di una carriera favolosa”.

La laurea è stata portata a casa da Carola Carpanelli, scelta dell’ex tronista Federico Nicotera. Con lui la relazione è però durata poco e proprio nei giorni scorsi c’è stato un durissimo scontro in studio a UeD, quando è avvenuto il confronto davanti a Maria e al resto del parterre. Meraviglioso il look scelto dalla ragazza, che si è vestita completamente di rosso con dei bellissimi tacchi portati da lei alla perfezione.

Sempre Tag 24, riprendendo quanto scritto sul sito dell’università frequentata con successo da Carola, ha fatto sapere che grazie a questa laurea lei “potrà spendere nel mondo del lavoro le sue competenze interdisciplinari come consulente ed esperto di materie politiche, economiche e sociali”.