“Eccomi qua”. UeD, Roberta Di Padua torna sui social e si fa subito notare. Si è presentata così

Un mese fa Roberta di Padua aveva lasciato i social. “È stato un anno sicuramente impegnativo, complesso, complicato, molto difficile. Ci sono stati dei momenti in cui mi è arrivata una valanga di roba che per carattere, all’inizio mi sono fatta scivolare, ma che ho trattenuto come sempre e poi, piano piano è esplosa”. Aveva spiegato.



“Decido di fermarmi un attimo, per un po’ di tempo, per un po’ di giorni, con le sponsorizzazioni e poi con il mio profilo Instagram”. E poi Roberta Di Padua aveva aggiunto. “Devo fare un po’ di lavoro su me stessa. Ho bisogno di ritrovare quella serenità e quella tranquillità, quell’equilibrio che ho perso da un po’ e devo farlo solo stando un pochino da sola”, ha concluso rivelando di volere trascorrere il tempo lontano dai social, per dedicarsi ai suoi affetti ma senza dimenticare di ringraziare tutti, fan e brand.



Non è ancora dato sapere se Roberta Di Padua tornerà in studio. “Non so se sono pronta” ha svelato. “E poi non so che effetto potrebbe farmi lo studio, e magari correre il rischio di rivedere qualcuno o parlare di Riccardo”. La fine della storia con Riccardo l’ha sicuramente segnata. “Ci sono alti e bassi, ma sta andando sempre meglio. Ci sono momenti di nostalgia, ma anche attimi in cui la mente è svagata”.







Era stata Roberta Di Padua a spiegare il motivo della crisi. “Quei suoi difetti caratteriali che prima riuscivo a tollerare, ora non li sopporto molto”, spiegava a UeD Magazine. Una storia finita malissimo. Roberta Di Padua che nelle ore scorse à tornata sui social e lo ha fatto in grande stile! La dama si è presentata con un favoloso cambio look. Roberta ha detto addio al biondo ed è passato ad un bellissimo castano, un colore che si sposa benissimo con la sua carnagione.



Roberta Di Padua non ha più sentito Riccardo. Aveva provato a mettersi in contatto con lui, senza però ottenere alcuna risposta. Riccardo che non sembra pensare troppo a Roberta Di Padua. Deianira Marzano ha condiviso tra le sue Storie uno scatto in cui il cavaliere di Taranto appare sorridente a fianco a una donna.