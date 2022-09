Roberta Di Padua è tornata a UeD. E già si frequenterebbe con Alessandro Vicinanza, il cavaliere “ex” di Ida Platano. Il programma di Maria De Filippi non è ancora in onda (la data di inizio è slittata a martedì 20 settembre 2022 per via dei funerali della regina Elisabetta), ma le indiscrezioni volano.

A riportarle è Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover e, appunto, riguardano anche la dama che è stata fidanzata con Riccardo Guarnieri e da tempo era assente da UeD. Che “ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e usciranno a cena”.





Roberta Di Padua Alessandro beccati insieme

In studio i due, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno raccontato della cena trascorsa insieme e in studio hanno deciso di interrompere la loro conoscenza, ma resterà tre le dame del parterre dell’over. Tra l’altro per molti il gesto di uscire con Alessandro è stato uno schiaffo a Ida Platano che pare non abbia gradito la cosa.

Ma non è finita qui perché ora a Deianira Marzano sono arrivate nuove segnalazioni e foto della dama che è tornata alla corte di Maria De Filippi. E sì, riguardano anche Alessandro ma questa volta siamo fuori dagli studi di UeD. E stando alle nuove voci giunte all’influencer ed esperta di gossip tra i due potrebbe essere nata qualcosa di più di una semplice simpatia.

“Roberta di Padua, ha detto che a breve uscirà lo scoop”, ha scritto un utente, accompagnando la segnalazione a uno scatto che vede la dama passeggiare mano nella mano con un uomo misterioso. Altre immagini e sì, si riconosce bene che è proprio Alessandro. E infatti: “Comunque la Di Padua sta con Alessandro, li abbiamo incontrati a una festa stasera. Innamorati e felici. Soprattutto gentilissimi. Ovviamente non possono farsi foto insieme perché non è andata in onda la puntata”, hanno sottolineato altri.

“Scaricata per lei”. Ida Platano, umiliazione totale a UeD: il cavaliere sceglie la sua rivale