Incredibile colpo di scena in arrivo al Grande Fratello. Dopo diversi mesi dall’inizio del reality show di Canale 5, un concorrente avrebbe preso un’importante decisione. Un segreto tenuto nascosto a lungo troverà la luce del sole, infatti nel corso della diretta di lunedì 3 marzo dovrebbe parlarne apertamente con Alfonso Signorini, i coinquilini e inevitabilmente davanti al pubblico.

Ciò che dirà potrebbe veramente sconvolgere i telespettatori del Grande Fratello. Il segreto di questo concorrente non è mai stato scoperto, ma adesso proprio lui non vorrebbe più tenerlo per sé. E si sta già vociferando il possibile nome del gieffino che stupirà tutti tra qualche ora.

Grande Fratello, un concorrente starebbe per svelare un segreto

A diffondere questa indiscrezione sul Grande Fratello, in riferimento al segreto del concorrente pronto a comunicarlo a tutti, è stato Biagio D’Anelli. L’ex gieffino ha pubblicato un video su TikTok. Queste le sue parole: “Un colpo di scena al Grande Fratello. Lunedì sera finalmente un concorrente vuoterà il sacco e così i segreti saranno finiti e verranno fuori. Noi da casa resteremo senza fiato e parole finalmente”.

Anche se D’Anelli non ha fatto il nome del gieffino, secondo il sito Torresette dovrebbe trattarsi di Lorenzo. Infatti, è stata Jessica nei giorni scorsi ad alimentare curiosità: “Ragazze, non c’entra niente con la storia di Chiara. Lorenzo mi ha raccontato nei dettagli tutta la questione legata alla gelosia e poi ha aggiunto: ‘C’è stato anche un altro episodio tra di noi, ma è qualcosa di molto personale e non posso rivelarlo’. A quel punto l’ho subito fermato e gli ho detto di non dirlo”.

Bisognerà attendere l’appuntamento con Signorini per capire se sarà davvero Lorenzo a svelare il segreto o se invece riguarda qualcun altro nella casa.